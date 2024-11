Droit et Littérature, n°8-2024 : "L'art de convaincre"

Sommaire

ACTUALITÉS

. In Memoriam Robert Badinter

. Agendas

. Le Mot du droit : Uti possidetis juris

. L’adresse littéraire

. Le Portrait par Vincent Vigneau

. Questionnaire de Proust par William Marx

LE THÈME : L’art de convaincre

· De l’art de bien parler en droit (aphorismes sur la rhétorique), par Pierre-Yves Gautier

· Les lieux communs contractuels, par Gaël Chantepie

. La rhétorique de l’avocat aux Conseils et la jurisprudence. Nature originale et fonction déterminante, par Cathie-Sophie Pinat

. Les contraintes rhétoriques en procédure civile, par Maxime Barba

. Rhétorique et littérature dans les discours judiciaires de l’Athènes classique, par Nicolas Siron

. La rhétorique, patrimoine commun du droit et de la littérature : l’Âge de l’éloquence de Marc Fumaroli (1980), par Clément Beuvier

. Plaidoyer pour l’enseignement de la rhétorique dans les facultés de droit, par Benjamin Mathieu

. La Rhétorique, le Juste et le Vrai, par David Derouss in

. Enquête historique sur la mort du factum, par Sophie Delbrel

. Rhétorique, éloquence, argumentation : définitions et interactions, par Frédéric Rouvière

. La plaidoirie, une oeuvre littéraire ? par Hélène Skrzypniak

. Les métaphores du droit - De la rhétorique en droit des sociétés, par Thibault de Ravel d’Esclapon

VARIÉTÉS

. Georges Bernanos, Le droit et l’honneur, par Pierre Noual

. Les conclusions du substitut de Maistre devant le Sénat de Savoie de 1773 à 1788. Témoins d’histoire sociale et judiciaire, par Jean-Amédée Lathoud

. Dystopie sanitaire, ou la société du bonheur médicalisé. À propos de l’ouvrage d’Ira Levin, Un bonheur insoutenable, par Franck Laffaille

. La justice, l’argent et les portraits – Ressorts et procédés dans trois romans de Balzac, par Jean-Pol Mass on

. Le plagiat littéraire une écriture caméléonne, par Hélène Maurel

. Diffuser l’anarchisme par la fiction : La Chasse aux loups (deuxième partie) de Louise Michel, par Romain Brouss ais

. La déconstruction du mythe de la justice dans la reprise d’Antigone de Jean Cocteau – Plaidoyer pour un accent nouveau en droit et littérature, par Gil Charbonnier

UN TEXTE

Carbonnier cancellé ?, par Gaspard Lundwall

L’ENTRETIEN « Il en est de la rhétorique comme des notes de musique : si les arguments qu’elle décrit, leur nature, les structures logiques de raisonnement sont identiques dans la plupart des pays du monde, la façon de les jouer et de les combiner est infinie », entretien avec François Martineau

CHRONIQUES : Créations littéraires et droit

. Champs croisés, par Michel Vivant

. Les œuvres littéraires, par Valérie-Laure Benabou

. Hommage à Robert Badinter, auteur de théâtre, par Emmanuelle Saulnier-Cass ia

RECENSIONS

