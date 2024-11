Traversée, le podcast qui donne voix à la littérature caribéenne

Signalé par Actualitte.com :

Avec le podcast Traversée, la littérature caribéenne trouve ses voix

La1ere.fr, l'offre numérique outre-mer de France Télévisions, accueille un nouveau podcast, intitulé Traversée. Celui-ci invite à une exploration de la littérature caribéenne à travers des lectures d'œuvres de Maryse Condé, René Maran, Raphaël Confiant ou encore Gisèle Pineau par des professionnels. 10 épisodes sont prévus.

Avec « Traversée », une collection littéraire produite pour la nouvelle chaîne La 1ère Musique, Écran Sonore et Cantrix Production vous invitent à une exploration sensorielle de la littérature antillaise.

Cette lecture mélodique donne vie à des textes majeurs de la littérature antillaise à travers une série de 10 capsules sonores, qui offrent une mise en sons et en voix unique

Une production Ecran Sonore – Cantrix avec la participation de France Télévisions Pôle Outre-Mer et le soutien du Conseil Départemental de la Guadeloupe.

Avec les voix de Viktor Lazlo, Laura Clauzel, Greg Germain et Jean-Erns Marie-Louise.

Sous la direction artistique de Laura Clauzel

Réalisation et musique originale : Bertrand Chaumeton

Musique du générique : Georges Granville

Prise de son : Guillaume Le Dain – Delacroix studio

Chronique des sept misères - Patrick Chamoiseau

Diffusé le 24/11/2024 Durée:17 minutes min

Les trois marchés de Fort-de-France sont pour les djobeurs les champs de l'existence, une manière de destin à l'intérieur de laquelle ils battent leur misère. Riches de leur seule brouette, mais aussi de leur verve et de leur tendresse, ils transportent les paniers de légumes, et les marchandes les payent selon leur coeur. Parmi eux, le meilleur:Pierre Philomène Soleil, dit Pipi, amoureux sans retour de la belle métisse Anastase. Pour s'arracher à sa passion et à l'agonie des marchés, il part à la conquête du trésor d'Afoukal, puis crée un jardin luxuriant, qui sera détruit par de savants technocrates. Il meurt comme il aura vécu, dans la misère. Aux autres djobeurs de dire et de redire les souvenirs de leur vie, mi-pleurant mi-riant sur leur monde condamné, comme Pierre Philomène et ses rêves, à la disparition

Extraits de Chronique des sept misères de Patrick Chamoiseau

© Folio, 1988

Avec : Greg Germain (narrateur)

Là où les chiens aboient par la queue - Estelle Sarah-Bulle

Diffusé le 21/11/2024 Durée:20 minutes min

Dans la famille Ezechiel, c’est Antoine qui mène le jeu. Avec son «nom de savane», choisi pour embrouiller les mauvais esprits, ses croyances baroques et son sens de l’indépendance, elle est la plus indomptable de la fratrie. Ni Lucinde ni Petit-Frère ne sont jamais parvenus à lui tenir tête. Mais sa mémoire est comme une mine d’or. En jaillissent mille souvenirs-pépites que la nièce, une jeune femme née en banlieue parisienne et tiraillée par son identité métisse, recueille avidement. Au fil des conversations, Antoine fait revivre pour elle l’histoire familiale qui épouse celle de la Guadeloupe depuis la fin des années 40 : l’enfance au fin fond de la campagne, les splendeurs et les taudis de Pointe-à-Pitre, le commerce en mer des Caraïbes, l’inéluctable exil vers la métropole…

Intensément romanesque, porté par une langue vive où affleure une pointe de créole, Là où les chiens aboient par la queue embrasse le destin de toute une génération d’Antillais pris entre deux mondes.

Extraits de Là où les chiens aboient par la queue de Estelle-Sarah Bulle

© Liana Levi, 2018

Avec Viktor Lazlo (Antoine) et Laura Clauzel (La nièce)

Un homme pareil aux autres - René Maran

Diffusé le 27/05/2024 Durée:19 minutes min

À Bordeaux, dans les années 1920, Jean Veneuse embarque sur un paquebot à destination du Tchad où l'attend un poste d'administrateur colonial. C'est le coeur lourd qu'il parcourt l'Afrique, hanté par le souvenir de celle qui l'aime et qu'il fuit. Parce qu'elle est Blanche et qu'il est Noir.

Inlassablement assigné à sa couleur de peau, rongé par le racisme, Jean s'autodétruit en brisant sa carrière, sa vie, son amour. Car pour aimer, il faudrait qu'il puisse s'aimer un peu. Y parviendra-t-il ?

Roman le plus intime de René Maran, Un homme pareil aux autres part d'un angle mort de la pensée : celui du racisme introjecté. Quand la haine de l'autre vire à la haine de soi. Mêlant entre deux continents aventures et introspection, nous confrontant aux ravages de la colonisation et aux cécités du coeur, René Maran provoque des ondes de choc ouvrant des voies vers l'émancipation.

Extraits de Un homme pareil aux autres de René Maran

© Les éditions du Typhon, 2021

Avec : Greg Germain (Jean Veneuse), Jean-Erns Marie-Louise (Divrande) et Laura Clauzel (Monna)

Traversée de la mangrove - Maryse Condé

Diffusé le 02/04/2024 Durée:16 minutes min

À Rivière au Sel, en plein cœur de la forêt, on veille un mort, un homme qui est arrivé dans le village quelques années auparavant et dont on ne sait pas grand-chose.

Est-il cubain? Colombien? A-t-il déserté? Pourquoi est-il revenu en Guadeloupe? Les réponses ne sont pas claires.

Cependant peu importe la véritable identité de cet homme. Ce qui importe, c’est l’image que chacun des individus présents à la veillée garde de lui et les modifications subtiles ou essentielles qu’il a apportées dans leur vie.

Dans le temps clos de cette seule nuit, au-delà de la petite communauté que l’on regarde, c’est toute la société guadeloupéenne d’aujourd’hui qui se dessine, avec ses conflits, ses contradictions et ses tensions.

Extraits de Traversée de la mangrove de Maryse Condé

© Mercure de France, 1989

Avec : Laura Clauzel (narratrice)

(Photo : Maryse Condé et René Maran ©France Télévisions)