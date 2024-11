Nouvelles perspectives sur les correspondances néo-latines de la première modernité (Louvain-la-Neuve & Leuven)

Journée d'études

Nouvelles perspectives sur les correspondances néo-latines de la première modernité

Les 6 et 7 mai 2025, Louvain-la-Neuve et Leuven

La redécouverte des lettres de Cicéron par Pétrarque renouvela les pratiques épistolaires des humanistes, qui entreprirent d’écrire des lettres à la manière des écrivains antiques. Parallèlement à ce phénomène d’ordre linguistique et stylistique, une mutation dans les pratiques de diffusion de ces documents s’est opérée : ces lettres commencèrent à être rassemblées sous la forme de recueils et diffusées. Leur circulation fut, ensuite, facilitée par l’invention de l’imprimerie. Ainsi, les éditions de correspondances se multiplièrent, qu’elles fussent préparées par leur auteur ou publiées de manière posthume. Dès le XIXe siècle, des chercheurs s’intéressèrent à ce type d’écrits, notamment ceux en quête de détails biographiques sur d’éminentes personnalités ou encore ceux étudiant le paysage intellectuel de l’époque. Plus récemment, le développement de nouveaux outils informatiques et de nouvelles perspectives de recherche ont contribué à la multiplication de projets exploitant ces sources à la faveur, notamment, de l’essor des humanités numériques et des études des réseaux de la République des Lettres : bases de données [1], éditions [2], articles [3], monographies [4], etc.

Lors des journées d’étude, qui se dérouleront les 6 et 7 mai 2025 à Louvain-la-Neuve et Leuven, nous proposons d’étudier les correspondances des XVIe et XVIIe siècles—plus particulièrement les lettres néo-latines—sous un angle principalement littéraire et/ou philologique. Seront également prises en considération les propositions s’intéressant aux épîtres dédicatoires ainsi qu’aux traités épistolaires et à l’éclairage qu’ils apportent aux pratiques épistolaires de cette période. Les communications pourront aborder des questions concernant, par exemple :

l’intertextualité (p. ex. loci similes) ;

le style (caractéristiques et modulations, dans la pratique et dans la théorie) ;

les topoï/lieux communs ;

le choix des langues (p. ex. raisons et enjeux du choix de la langue latine) ;

les outils numériques disponibles pour l’analyse et l’étude de correspondances (p. ex. éditions numériques, bases de données, text data mining) ;

etc.

Les communications pourront être présentées aussi bien en français qu’en anglais. Les propositions (200 mots max.), accompagnées d’une brève notice biographique, sont à envoyer pour le 6 décembre 2024, aux trois adresses mail suivantes : farah.mercier@uclouvain.be, aline.smeesters@uclouvain.be et hans.cools@kuleuven.be . Les frais de logement et, si nécessaire, de déplacement seront pris en charge dans les limites du budget total disponible.

—

[1] p. ex. Early Modern Letters Online (EMLO), Catalogus Epistularum Neerlandicarum (CEN), ePistolarium, Kalliope Union Catalog

[2] p. ex. Iusti Lipsi Epistolae, Louvain, Peeters, 1978-2019, 11 vols. MOLHUYSEN P.C. e.a., « The Correspondence of Hugo Grotius », https://grotius.huygens.knaw.nl/years (Page consultée le 23 septembre 2024). BOTLEY P. & MIERT D. van (eds.), The Correspondence of Joseph Justus Scaliger, Genève, Droz, 2012, 8 vols. BOTLEY P. & VINCE M. (eds.), The Correspondence of Isaac Casaubon in England, Genève, Droz, 2018, 4 vols.

[3] p. ex. HOLLEWAND K. & MIERT D. van, « Mapping the Use of the ‘Republic of Letters’ in the Correspondence of Casaubon and of Scaliger », in Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance, t. LXXXIV, no. 1, 2022, pp. 17-45. VUGT I. van, « Networking in the Republic of Letters: Magliabechi and the Dutch Republic », in Journal of Interdisciplinary History, vol. 53, no. 1, Été 2022, pp. 117-141.

[4] On pense, notamment, aux monographes de Peter Miller sur Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (p. ex. Peiresc’s Mediterranean World, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2015.) et à celles de Henk Nellen sur Hugo Grotius (p. ex. Geen vredestichter is zonder tegensprekers. Hugo de Groot geleerde, staatsman, verguisd verzoener, Amsterdam, Athenaeum — Polak & Van Gennep, 2021.)