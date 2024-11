Paula Ringer, Sorcières. Féminisme, magie et musique

Les sorcières descendent de leurs balais, abandonnent leurs chaudrons et passent à l’électricité : elles branchent leurs micros, leurs guitares et leurs amplis pour nous jeter un sort avec la musique envoûtante qu’elles concoctent. Ces artistes-sorcières se nomment : Kate Bush, Stevie Nicks, Yoko Ono, Nina Simone, Anne Sylvestre, Marianne Faithfull, ou encore Lana Del Rey. Abandonnant grimoires et chats noirs, les sorcières reviennent dans la culture populaire, jusqu’à revendiquer ce qui pendant trop longtemps fut un signe d’infamie, ou comme le chante Yoko Ono : « Yes, I’m a Witch » !

