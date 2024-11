Gradhiva, n° 38 : "Paroles spoliées. Itinéraires de la littérature orale" (dir. Irene Albers, Éléonore Devevey)

À l’issue des conquêtes coloniales, les puissances colonisatrices ne se sont pas seulement approprié des territoires et des biens culturels : elles ont aussi collecté des paroles. Missionnaires, administrateurs, ethnologues et linguistes ont, plus exactement, transformé en textes des énoncés oraux de natures et de fonctions variées dans leur contexte d’origine, bientôt rassemblés sous la catégorie de « littérature orale ».

En situation d’asymétrie coloniale, ce triple transfert (de l’oral à l’écrit, d’une langue à une autre, d’un contexte culturel à un autre) a donné lieu à d’inévitables altérations. Les sources des textes ont parfois été effacées, et leur sens déformé ou perdu. Quelques anthologies de contes africains, océaniens, ou autres, se vendent encore aujourd’hui sans que la provenance des textes ne soit interrogée. Certains ont connu des trajectoires remarquables, notamment lorsqu’ils sont passés entre les mains de poètes des avant-gardes, comme Tristan Tzara, Blaise Cendrars, ou Jerome Rothenberg, ou encore d’écrivains eux- mêmes issus de territoires colonisés, comme Léopold Sédar Senghor ou Patrick Chamoiseau. Aiguillé par les principes des enquêtes de provenance menées sur les objets de musée, ce dossier, qui fait le pont entre les recherches francophones et germanophones sur le sujet, propose des études de cas africains, caribéens et nord-américains. Quelles sont les logiques d’appropriation à l’œuvre dans ces transferts ? Est-il possible de les déjouer ?

Sommaire

Introduction

Irene Albers et Éléonore Devevey

Appropriation, provenance, restitution. Le cas des arts verbaux [Texte intégral]

Dossier

Soraya de Brégeas

Recels et passerelles littéraires. Circulations de contes créoles entre la Martinique et l’Hexagone [Texte intégral]

Writing as smuggling: circulating Creole tales from Martinique to France

Andreas Schmid

Sur les traces du « Gambadeur-de-la-plaine ». Trajectoire d’un conte ronga [Texte intégral]

On the trail of “Le Gambadeur-de-la-plaine”. Trajectory of a ronga tale

Vincent Debaene

Itinéraire d’un « chant de guerre » baoulé. De la violence coloniale aux négritudes [Texte intégral]

The path of a Baoulé “war song”. From colonial violence to Négritudes

Stefan Schawe

Poème sonore/ chant māori. Enquête sur le « Toto-vaca » de Tristan Tzara [Texte intégral]

Sound Poem/Maori song. Research on Tristan Tzara’s “Toto-vaca”

Éléonore Devevey

Faux, usages de faux et « vol de voix ». Circulations du Walam Olum [Texte intégral]

Fraud, forgery and “theft of voice”. Circulation of the Walam Olum

Archives

Jehanne Denogent

La Mission romande et l’invention d’une littératie tsonga [Texte intégral]

Traduction

Erhard Schüttpelz, Irene Albers et Andreas Schmid

Sur la définition du primitivisme littéraire [Texte intégral] Introduit par Irene Albers et Andreas Schmid

Archives sonores

Christine Guillebaud

Archives sonores. Introduction [Texte intégral]

Rémy Jadinon

Les défis du partage des archives sonores (coloniales) au Rwanda [Texte intégral]

Cécile Van den Avenne

Les archives sonores dahoméennes de l’Exposition coloniale de Paris (1931). Chronique d’un projet de recherche-création [Texte intégral]

Mèhèza Kalibani

L’atelier « Voix de nos aïeux ». Les premiers enregistrements togolais en contexte colonial allemand [Texte intégral]

Susanne Fürniss

Enregistrements sur cylindre de cire du Sud-Cameroun, 1907-1909. Restitutions multiples et vie propre d’une publication d’archives sonores coloniales [Texte intégral]

Varia

Laurie Vandevelde

Petite histoire musicale d’une relation d’oisellerie. Variations autour d’un chant d’oiseau brésilien [Texte intégral]

A short musical history of a human-bird relationship: variations on a Brazilian bird song

Chroniques cinéma

En collaboration avec le Comité du film ethnographique, festival Jean Rouch

Ernesto de Carvalho et Beatriz Rodovalho

Transformations du cinéma guarani [Texte intégral]

Élise Sobkow-Lorec

Le legs d’un ethnologue en partage. Collection, films, photographies et archives de Bohumil Holas [Texte intégral]