Le cinéma d’animation et les autres arts (Toulouse)

Colloque international

« Le cinéma d’animation et les autres arts »

Université Toulouse Jean Jaurès,

LLA-CRÉATIS, en partenariat avec NEF Animation et ISCID.

22-23 octobre 2026

Les travaux présentés contribueront à enrichir le corpus d’études existantes dans le champ du cinéma d’animation, dans sa proximité ou sa porosité avec les autres arts, qu’il s’agisse d’analyses historiques, esthétiques et sociologiques (pré-cinéma, théâtre d’ombre, marionnette, art forain), d’études intermédiales, de recherches thématiques (illusionnisme, art du mouvement, la part du geste, la part du dispositif, cinéma et plasticité, cinéma et performance, dramaturgie...). Ils exploreront les relations, à l’échelle internationale, entre le cinéma d’animation et les différentes formes d’expression artistique au travers des ressorts et des dynamiques à l’œuvre, les emprunts, les prolongements, les actualisations, les contaminations et les mutations, les interfaces et les interférences, les métissages et les hybridations, les télescopages et les décadrages ; tels que nous les rencontrons dans les rapports qu’entretient le cinéma d’animation avec les arts visuels (dessin, gravure, peinture, photographie, collage, sculpture) et les arts numériques, dans ses relations avec les arts de la scène, avec la danse et le mime autour de l’approche corporelle avec Pierre Hébert, dans l’exercice d’une pensée chorégraphique du cinéma avec Dick Tomasovic, dans la proposition de Sébastien Denis qui fait du cirque comme un « modèle opératoire pour le cinéma », ou encore avec des recherches sur les spectacles hybrides. Ces études apporteront enfin une contribution aux débats actuels sur les pratiques plurielles du cinéma d’animation, sur les dialectiques ou dialogiques qui les animent (réel et illusoire, archaïque et technologique, manuel et mécanique, valeur plastique et valeur spectacle), sur l’hypothèse d’une animation élargie, associée à une définition toujours « en devenir » du cinéma d’animation, suivant la proposition d’Hervé Joubert-Laurencin.



—

Le colloque réunit des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des doctorants rattachés aux sciences humaines et sociales (histoire de l’art, philosophie, littérature, études cinématographiques, arts plastiques, arts visuels, design, musicologie, études théâtrales, études chorégraphiques, études circassiennes), et des artistes-chercheurs concernés par l’articulation entre théorie et pratique et l’interartistique du point de vue des pratiques. L’angle de la recherche-création est ici privilégié. La contribution de chercheurs dans ces différents domaines permettra de nourrir le débat sur les références communes à ces différents champs de pratiques (mythes, sources théoriques, modèles), sur leur intégration dans les formes de spectacle pré-cinématographiques et dans la création artistique contemporaine.

Les personnes intéressées par ce thème et ses différentes déclinaisons sont invitées à envoyer une proposition de communication d’environ 300 mots accompagnée d’une notice biographique.

Le colloque se déroulera à Toulouse (Université Toulouse Jean Jaurès, campus du Mirail, Maison de la Recherche), les 22 et 23 octobre 2026.

Les propositions sont attendues pour le 15 janvier 2025.

Elles devront être adressées conjointement aux deux responsables de la manifestation :

Patrick Barrès : patrick.barres@univ-tlse2.fr

Pascal Vimenet : pascal.vimenet@wanadoo.fr

Les réponses du comité scientifique seront adressées au plus tard le 31 janvier 2025.

Comité scientifique

Patrick Barrès, Professeur, Université Toulouse Jean Jaurès

Stéphanie Cadoret, Réalisatrice, Professeure de cinéma d'animation, École Ceruleum

Sébastien Denis, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Hervé Joubert-Laurencin, Professeur, Université Paris Nanterre, CNRS/ EHESS Jean-Baptiste Massuet, Maître de conférences, Université Rennes 2

Cécile Noesser, Professeure associée, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis

Marie Pruvost-Delaspre, Maître de conférences, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis Georges Sifianos, Réalisateur, chercheur en cinéma d’animation

Nicolas Thys, Doctorant, chargé de cours, Université Paris Nanterre

Serge Verny, Maître de conférences, ENSAD

Pascal Vimenet, Écrivain, expert en cinéma d’animation, enseignant à l’EMCA