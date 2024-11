Le MET numérise ses publications (Actualitte.com)

"En 2017, le Metropolitan Museum of Art (Met) de New York rendait accessible plus de 140.000 oeuvres numérisées, issues de ses collections. Cette fois, l'institution met à disposition des internautes plus de 1700 titres, publiés par le Metropolitan Museum of Art : beaux livres, guides de musée, ou encore des périodiques des dernières décennies.

Oui, le Met n'est pas seulement un musée, mais aussi un éditeur, MetPublications. Ce sont ses archives numériques qui permettent aujourd'hui d'accéder à une riche collection de publications publiés par le musée au cours du dernier siècle. […]"

Explore over 1,700 titles published by The Metropolitan Museum of Art, including books, museum guides, and periodicals from the last six decades.