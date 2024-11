Michel Letté, Frédéric Tournier (dir.), Au théâtre des sciences. Faire se rencontrer sur scène arts et cultures scientifiques

Édition scientifique par Antonia Amo Sánchez et Esther Lázaro Sanz

Théâtre et science font bon ménage, de l’Antiquité jusqu’aux pièces couronnées aux Molières. Mais, dans la pratique, comment faire se rencontrer sur scène sciences et théâtre ? Cet ouvrage témoigne du caractère spécifique de l’exploration scénique des mondes de la science tout en rendant accessibles à tous types de publics les enjeux de la recherche.

Au travers d’une variété d’expérimentations, du Laos à Avignon, ce livre polyphonique donne la parole autant aux femmes et aux hommes de la scène qu’à plusieurs universitaires autour d’une vision plurielle du théâtre de science. Laissons-nous guider dans la découverte de ces voies surprenantes d’une synergie créative entre scientifiques et professionnels du théâtre.

Sommaire

Michel Letté et Frédéric Tournier

Introduction

Cultures et pratiques de la scène des sciences

I. De la rencontre des sciences et du théâtre

Robert Nardone

Chapitre 1

Dramatiser les sciences au théâtre, d’Aristophane à Brecht

Claire Barel-Moisan

Chapitre 2

Entre attraction et vulgarisation. La bourgeoisie face au spectacle scientifique au XIXe siècle

Michel Letté

Chapitre 3

Acculturation des sciences et du théâtre au Festival d’Avignon (1947‑2019)

Pauline Landel et Élisabeth Bouchaud

Chapitre 4

Le théâtre de la Reine Blanche à Paris et Avignon : scène des arts et des sciences

Entretien avec Élisabeth Bouchaud

Daniel Raichvarg

Chapitre 5

Quand l’œuvre de théâtre de sciences fait… œuvre

Georgia Kanellopoulou

Chapitre 6

La représentation de la médecine et des épidémies : le cas du sida dans le drame francophone

Mathieu Huot

Chapitre 7

Le grand oublié, c’est le spectateur

II. Scènes expérimentales de médiation des sciences et de la société

Guillaume Laigle

Chapitre 8

Les lieux parlent : opportunités et déconvenues du spectacle scientifique « de rue »

Pascale Hancart Petitet et Thiane Khamvongsa

Chapitre 9

Quand la rencontre des arts et des sciences devient médiation : Live with it (Laos)

Coline Bouvarel

Chapitre 10

Articuler savoirs scientifiques et histoire : un parcours de création tout public

Laurent Contamin

Chapitre 11

Écrire en laboratoire une pièce à caractère scientifique destinée au jeune public

Damien Schoëvaërt-Brossault

Chapitre 12

Le pop-up marionnettique : une expérience sur l’expérience

Jean-François Toulouse

Chapitre 13

Décloisonner savoirs et cultures avec le théâtre documenté : récit d’une quête inachevée

III. Pratiques d’apprentissage aux enjeux culturels des sciences

Frédéric Tournier

Chapitre 14

Théâtre et controverses : un dispositif d’apprentissage à la communication scientifique

Sylvie Bouchet et Olivier Fournout

Chapitre 15

Effets à long terme de la création théâtrale collective sur des enjeux d’écologie

Guillaume Mika

Chapitre 16

L’espace théâtral comme laboratoire du réel : une biographie fantaisiste de Frederick Winslow Taylor

Anne Rougée

Chapitre 17

Mettre la science en scène et rester au cœur de l’humain

Émilie Trasente

Chapitre 18

L’émotion au cœur du théâtre de clown de science

Thibault Rossigneux

Chapitre 19

Binôme, une aventure de décloisonnement

Michel Letté

Chapitre 20

Performer la recherche, un dispositif de formation inspiré de Binôme

Michel Valmer

Pour conclure

L'émotion réflexive, figure de proue du théâtre des sciences