Franz Neumann, Béhémoth. Structure et pratique du national-socialisme 1933-1944

Traduit par Gilles Dauvé avec la collaboration de Jean-Louis Boireau.

Postfaces de Herbert Marcuse et Théodor W. Adorno.

Ce livre à la fois classique et méconnu présente une analyse paradoxale du système national-socialiste comme système monstrueux, c’est-à-dire un non-État, un chaos, une situation de non-droit, de désordre et d’anarchie, ambitionnant d’établir son hégémonie sur de gigantesques étendues de terre. Objet de débat au sein du groupe de Francfort, on a d’abord retenu de cette interprétation du nazisme son orientation marxiste, surtout de par son opposition aux thèses de F. Pollock sur le capitalisme d’État, formation sociale originale qui succéderait au capitalisme de monopoles.

Pour Neumann, il s’agit en vérité d’une économie monopolistique totalitaire qui se définit par deux caractères : « C’est une économie monopoliste et en même temps une économie dirigée. C’est une économie capitaliste privée encadrée par l’État totalitaire. » Aussi une lecture plus à distance des controverses de l’époque peut-elle discerner dans Béhémoth : – à travers l’étude du national-socialisme, une analyse concrète de la primauté du politique sur l’économique au xxe siècle, en tentant d’articuler la problématique wébérienne des formes de domination à une interprétation marxiste des antagonismes de classe ; – une étude minutieuse des mécanismes de l’État totalitaire décrit comme un complexe de quatre groupes sociaux dominants qui, sous couvert d’unité, est menacé en permanence d’éclatement et de désintégration. Contre les représentations superficielles d’un fascisme monolithique, Neumann démontre que « l’État national-socialiste était en réalité pluraliste, en un sens funeste du terme. La volonté politique s’y formait à travers la concurrence sauvage des lobbies sociaux les plus puissants » (Adorno).

Béhémoth, le monstre qui règne sur la terre où le désert croît. À l’encontre du mouvement « révisionniste » et des tendances apologétiques qui visent, en Allemagne, à banaliser la socialisation totalitaire propre au national socialisme et à engendrer en douceur l’oubli de l’imprescriptible, Béhémoth, même s’il méconnait la destruction du peuple juif, rappelle que dans la société nouvelle, sous l’emprise d’une domination directe et d’un procès d’atomisation généralisée, c’est bien d’auto-destruction de l’humanité qu’il s’agissait.

Table des matières

Avant-propos. – Du réformisme à la résignation ? Franz L. Neumann en tant que political scholar, par Alfons Söllner

Note sur le nom « Béhémoth »

Préface

Préface à la deuxième édition

Introduction : l’effondrement de la république de Weimar

PREMIÈRE PARTIE

LA STRUCTURE POLITIQUE DU NATIONAL-SOCIALISME

Remarques préliminaires sur la valeur de l’idéologie nationale socialiste

Chapitre I. L’État totalitaire

Chapitre II. La révolte du parti et l’« État du mouvement ».

Chapitre III. Le chef charismatique dans l’État conducteur du peuple

Chapitre IV. Le peuple racial comme source du charisme

Chapitre V. Le grossdeutsche Reich. L’espace vital et la doctrine Monroë germanique

Chapitre VI. La théorie de l’impérialisme racial



DEUXIÈME PARTIE

L’ÉCONOMIE MONOPOLISTE TOTALITAIRE

Chapitre I. Une économie sans économique ?

Chapitre II. L’organisation de l’économie

Chapitre III. L’économie de monopoles

Chapitre IV. L’économie dirigée



TROISIÈME PARTIE

LA SOCIÉTÉ NOUVELLE

Chapitre I. La classe dirigeante . 343

Chapitre II. Les classes dominées. 377



Béhémoth

1. L’Allemagne a-t-elle une théorie politique ?

2. L’Allemagne est-elle un État ?

3. Quelles sont les tendances de l’évolution de ce système ?



APPENDICE

PREMIÈRE PARTIE

LA STRUCTURE POLITIQUE DU NATIONAL-SOCIALISME

I. L’État totalitaire dans la guerre

II. Le parti comme appareil

III. La montée d’Himmler. La police et la S.S.

IV. L’antisémitisme

V. Étendue et nature du grossdeutsche Reich. . . . . . . . . . . . . . . . . . 514



DEUXIÈME PARTIE

L’ÉCONOMIE MONOPOLISTE TOTALITAIRE

Introduction : La réorganisation de 1942 et l’édit du 2 septembre 1943

I. Les organes de contrôle

II. Les méthodes de contrôle

III. La concentration du capital

IV. Le contrôle du travail



TROISIÈME PARTIE

LA NOUVELLE SOCIÉTÉ



Sur Franz Neumann, par Herbert Marcuse

A la mémoire de Franz Neumann, par Th.W. Adorno