Pierre Guyotat (1940-2020), sculpteur de langue (France Culture)

Pierre Guyotat (1940-2020), sculpteur de langue

Dans l'émission Une vie une œuvre sur France Culture

Un documentaire de Bruno Baradat, réalisé par Cécile Laffon.

Prise de son, Pierre Henry et Nadège Antonioni. Mixage, Eric Boisset.

Documentaliste INA, Vincent Samuel. Coordination, Emmanuel Lurentin et Christine Bernard. Chargée de programme et édition web : Sandrine Chapron.

Par sa langue et ses thèmes, l'œuvre de Pierre Guyotat demeure l’une des plus radicales de la littérature française. En un demi-siècle, l'écrivain n’a cessé d’interroger les culpabilités et les traumatismes de notre histoire.

L'art de Pierre Guyotat

Quatre émissions dédiées à l'écrivain et dramaturge Pierre Guyotat (1940-2020).

Épisode 1/4 : La vie précaire de Pierre Guyotat

« Quel désastre que ma vie, quelle misère », s’exclamera l’écrivain et dramaturge Pierre Guyotat au début des années 1980. Funeste paraphe que celui-ci, pour qui souhaite s’atteler au récit d’une existence inaugurée à coups de hache : celle de l’Histoire. — 8 fév. 2021

Épisode 2/4 : Déroutant Guyotat

Réputée scandaleuse, illisible, sans fin : la littérature de Pierre Guyotat fut cet espace fantasmagorique, conquis de haute lutte par son auteur sur le refoulé et la censure. Une liberté d’expression qui lui valut de faire figure de tabou, voire de totem sur la scène littéraire… — 9 fév. 2021

Épisode 3/4 : Guyotat est une scène

Dans l’ombre du Tombeau pour cinq cent mille soldats, parfois présenté à tort comme le premier roman de Pierre Guyotat, demeurent des textes de jeunesse, une enfance de l’art ; en elle, les germes d’une littérature comme travail de la langue. — 10 fév. 2021

Épisode 4/4 : Lire Guyotat

La littérature de Pierre Guyotat dérange ; dérange le langage, la morale, exhibe les éléments refoulés par l’inconscient collectif comme on retourne une pierre sous laquelle grouille une faune ombreuse. Retour sur deux œuvres symboliques de cet état de fait : «Le Livre» et «Prostitution». — 11 fév. 2021