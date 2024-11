Interculturel Francophonies, n° 46, nov.-déc. 2024 : "Le récit transnational de Louis-Philippe Dalembert, entre Histoire, mémoire et fiction"

Interculturel Francophonies, n° 46, nov.-déc. 2024

"Récit transnational de Louis-Philippe Dalembert entre Histoire, mémoire et fiction"

dir. Alessia Vignoli (Université de Varsovie)

Les études réunies dans ce volume, consacrées aux romans de Louis-Philippe Dalembert, présentent des pistes de lecture et d’interprétation qui dialoguent avec les nombreux ouvrages scientifiques déjà parus sur l’œuvre de l’écrivain haïtien. Les contributions mettent en avant les relations qu’Haïti et les Haïtiens entretiennent avec d’autres pays, peuples et cultures, la présence de l’intertextualité, la lutte acharnée contre les stéréotypes sur les Haïtiens, les Italiens et les communautés à la marge, la dénonciation des inégalités, de la violence et du racisme systémique, la solidarité, les croisements entre Histoire et fiction et les dispositifs narratifs qui ont permis à l’écrivain de créer un récit transnational qui fait de l’ouverture vers l’Autre et du dialogue transculturel ses points forts. En déplaçant les frontières de la fiction, Dalembert nous oblige à repenser les étiquettes qui travaillent depuis longtemps la critique littéraire, comme « littérature migrante » ou « littérature francophone », en faveur de l’ouverture à l’universalité. Quelques poèmes inédits de l’auteur enrichissent ce volume qui propose un regard global sur l’œuvre romanesque dalembertienne.

Sommaire

1. Introduction

Alessia Vignoli, Le récit transnational de Louis-Philippe Dalembert entre Histoire, mémoire et fiction

2. Représenter l’Autre et Haïti autrement

Sara Del Rossi – Alessia Vignoli, L’Italie dans les romans de Louis-Philippe Dalembert

Lisa Brunke, Repositionner Haïti dans le monde: « présences haïtiennes » dans l’œuvre romanesque de Louis-Philippe Dalembert

Alba Pessini, Avant que les ombres s’effacent de Louis-Philippe Dalembert ou comment raconter Haïti autrement

Kathleen Gyssels, Louis-Philippe Dalembert et Mohamed Mbougar Sarr: la Relation incréée

Stève Puig, « Américâneries » et mythes étatsuniens: représentations des États-Unis dans l’œuvre de Louis-Philippe Dalembert

3. Du fait historique à la fiction: relation et solidarité

Victoria Famin, Face à la destruction, dire la relation dans le monde: une lecture de Ballade d’un amour inachevé de Louis-Philippe Dalembert

Emanuela Cacchioli, Sur le même bateau, ou bien la solidarité qui dépasse les différences dans quelques romans de Dalembert

Yaya Mountapmbémé, Formes de mort et figurations de l’indignité dans Mur Méditerranée de Louis-Philippe Dalembert

Mirline Pierre, « Crise des migrants » et scènes de l’exil: questionner la fiction-monde à partir de Mur Méditerranée de Louis-Philippe Dalembert

Yolaine Parisot, Avant que les ombres s’effacent, Mur Méditerranée, Milwaukee Blues et Une histoire romaine, ou l’inactualité de la fiction contre l’incontemporanéité de l’autre

4. Polyphonie, mémoire et dénonciation dans Milwaukee Blues

Silvia Boraso, La voix des revenants. Milwaukee Blues et le roman polyphonique américain

Dieulermesson Petit Frère, Le Corps Noir et l’épreuve de la violence systémique dans Milwaukee Blues de Louis-Philippe Dalembert

Yves Chemla, De la mémoire dans Milwaukee Blues

5. Pour fêter le Prix Goncourt de la poésie 2024

Louis-Philippe Dalembert, Poèmes inédits

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs.

Les numéros d'Interculturel Francophonies