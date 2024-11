ELFe XX-XXI, n° 14 : "Poésie antique/poésie contemporaine : face à face, affleurement, empreinte" (dir. Anne Gourio, Claire Lechevalier)

Poésie antique/poésie contemporaine : face à face, affleurement, empreinte

dirigé par Anne Gourio et Claire Lechevalier pour le numéro 14 d'ELFe XX-XXI

La poésie contemporaine de langue française est traversée par une présence significative de l’Antiquité qui, loin de la replier sur un héritage nostalgique, la met au contact immédiat d’une matière antique revitalisée et restituée dans toute son étrangeté. En adoptant une démarche critique organique et sensible, ce numéro interroge les modalités de cette présence : comment la poésie antique visite-t-elle le présent, le hante-t-elle ou l’irrigue-t-elle ? Comment est-elle convoquée ou invoquée par la poésie contemporaine ? comment fait-elle irruption ou effraction dans celle-ci ? Les contributions ici rassemblées, ouvertes à des poétiques diverses, tant littéralistes que lyriques, déploient les gestes multiples de cette co-présence.

Sommaire

Anne Gourio et Claire Lechevalier

Poésie antique/poésie contemporaine : dynamiques d’un renouvellement

Ancient poetry/contemporary poetry : the dynamics of regeneration

Irène Gayraud

Écopoétique du mythe d’Orphée chez Philippe Jaccottet

Ecopoetics of the Orphean myth in Philippe Jaccottet’s works

Laure Himy-Pieri

Présence et rôle de la trace antique dans Les Planches courbes d’Yves Bonnefoy

Presence and role of the antique trace in Yves Bonnefoy's Les Planches courbes

Lydie Cavelier

Les hiatus de diane dans la trilogie de Sophie Loizeau

Diane's hiatus in Sophie Loizeau's trilogy

Franck Collin

Poésie de Pascal Quignard : l’Arcadie sauvage dans L’amour la mer et Les paradisiaques

Poetry by Pascal Quignard: wild Arcadia in L'amour la mer and Les paradisiaques

Nicolas Servissolle

Jude Stéfan & Emmanuel Hocquard, extrêmes-contemporains de Catulle & Lucrèce

Jude Stéfan & Emmanuel Hocquard, extreme-contemporaries of Catullus & Lucretia

Bénédicte Gorrillot

Jean-Pierre Verheggen : autoportrait de l’artiste en Jules César-Chinchard

Jean-Pierre Verheggen : self-portrait of the artist as a Julius Caesar-Chinchard

Patrick Née

Une antiquité toujours active : l’exemple d’Yves Bonnefoy

An Antiquity still active : the case of Yves Bonnefoy

Marie Joqueviel-Bourjea

"Icare heureux après sa chute " (Marie-Claire Bancquart)

« Icarus happy after his fall » (Marie-Claire Bancquart)

Julie Dekens

Éclats d’Eurydice : penser "la foudre des origines" chez Muriel Stuckel

Bursts of Eurydice : how to think “the lightning from the origins” in Muriel Stuckel’s poetry

Frédéric Boyer, Emmanuel Lascoux et Claire Lechevalier

Faire entendre le chant perdu - traduire la poésie antique aujourd’hui -

To make the lost singing heard. Translating poetry nowadays