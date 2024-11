2e colloque Jeunes Chercheurs du centre de recherche Grammatica (en ligne)

2e Colloque Jeunes Chercheurs du centre de recherche Grammatica

Colloque international à distance les 20 et 21 mars 2025

Les doctorant.e.s et jeunes chercheur.e.s du centre de recherche Grammatica organisent la deuxième édition du Colloque Jeunes Chercheurs qui se tiendra les 20 et 21 mars 2025 à distance sur la plateforme de visioconférences ZOOM.

Cet événement scientifique s’adresse à tous les jeunes chercheurs en Sciences du Langage : étudiants de master, doctorants et docteurs qui souhaitent présenter leurs travaux dans le cadre des trois axes thématiques suivants :

Axe 1 : Nouvelles perspectives en didactique du Français Langue étrangère

Les nouvelles approches et perspectives en didactique du FLE, du FLS, du FOS, du FOU ou encore du FLP reflètent les évolutions socioculturelles et pédagogiques contemporaines. Les pédagogies actives qui mettent l’apprenant au centre de l’apprentissage encourageant ainsi une participation active et engagée dans l’acquisition de la langue font écho à une société qui valorise l’individualité et surtout l'auto-développement. De même le dynamisme de la demande en FOS, en FOU ou en FLP reflète la mondialisation et un marché du travail qui s'internationalise fortement, soulignant la nécessité croissante pour les professionnels et les étudiants en mobilité d’acquérir des compétences ciblées et adaptées à leur domaine d’expertise. La tendance à la spécialisation professionnelle qui touche presque tous les secteurs comme la médecine qui se subdivise dans des branches de plus en plus spécialisées comme la chirurgie orthopédique et traumatologique ou l’ingénierie avec des spécialités comme l’ingénierie aérospatiale ou biomédicale, nous pousse à repenser les exigences de programmes de formation en langue. Cet axe propose ainsi de mettre en perspective l'évolution de la didactique du FLE au sens large et sa capacité d’adaptabilité et de cohérence face aux enjeux du 21ème siècle.

Les travaux s’inscrivant dans cet axe pourront porter autant sur les pratiques d’enseignement-apprentissage que les programmes de formation en :

Français Langue Étrangère

Français Langue Seconde

Français sur Objectif Spécifique

Français sur Objectif Universitaire

Français Langue Professionnelle

Axe 2 : Linguistique de corpus et analyse de discours pour la formation en langues étrangères

La linguistique de corpus et l’analyse de discours se sont peu à peu imposées comme des outils fondamentaux pour les enseignants-chercheurs travaillant sur les questions de la formation en langues étrangères. Les approches basées sur corpus, et sur l’analyse des discours qu’ils contiennent, permettent en effet d’adopter une approche empirique d’analyse de la langue, basée sur des données qui n’évacuent aucune variabilité (géographique, sociale, contextuelle, ...) et permettent de rendre compte d’usages discursifs authentiques dans des situations de communication quotidiennes, spécialisées ou professionnelles.

Les enjeux de la constitution et de l’utilisation de corpus oraux n’est plus à démontrer et ce depuis l’influence certaine engendrée par le Français Fondamental dans les années 1950 en ce qui concerne la formation en Français Langue Étrangère. Les corpus multimodaux permettent quant à eux, en intégrant des données multicanales : le langagier, la gestuelle, l’oral et le visuel, de dégager les composantes verbale et non verbale et leur interdépendance dans la communication, comme cela peut être le cas dans la communication professionnelle. Toutefois, les corpus intégrant des données audio et/ou vidéo, coûteux en moyens : vie privée et confidentialité des sujets, découpage et transcription des données, …, sont parfois délaissés au profit des corpus écrits plus accessibles, permettant de récolter des données plus facilement et donc d’accéder à une plus grande quantité de données. Ces dernières pouvant s’avérer précieuses, notamment dans l’analyse et la formation aux discours scientifiques et universitaires.

Dans l’analyse de ces corpus, l’extraction puis l’analyse de phénomènes lexicaux tels que : la phraséologie, entendue en tant qu’étude des séquences figées de la langue, ou encore la combinatoire, entendue en tant que relation d’interdépendance sémantique et syntaxique des unités lexicales ; est cruciale pour caractériser les types et genres de discours et familiariser les apprenants aux spécificités de la langue générale et de la langue spécialisée.

Enfin, les référentiels de compétences langagières constituent des cadres communs qui intègrent corpus, analyses linguistiques et propositions didactiques et servent pour la conception de programmes de formation et d’évaluation adaptés aux besoins spécifiques des apprenants, notamment dans les secteurs en tension tels que le bâtiment et travaux publics, l’hôtellerie-restauration, l’aide à la personne ou encore l’hygiène et propreté.

Les travaux s’inscrivant dans cet axe pourront porter autant sur le français langue générale que sur le français de spécialité (discours spécialisés, discours professionnels, discours scientifiques, etc.) en matière :

de constitution et d’exploitation de référentiels de compétences langagières ;

de constitution et d’exploitation de corpus écrits, oraux et multimodaux ;

d’extraction et d’analyse des phénomènes lexicaux : phraséologie (phraséologie spécialisée, phraséologie transdisciplinaire, collocations, …), combinatoire lexicale, terminologie et lexique spécialisé.

Axe 3 : Les technologies numériques en classe de langues et cultures étrangères

La maîtrise des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) constitue une compétence attendue des enseignants et des apprenants depuis plusieurs décennies, au moins depuis les années 1980, jusqu’à entrer dans les programmes officiels avec les brevets et certificats informatiques et internet. Si l’utilisation de ces TIC était banalisée jusqu’alors et cloisonnée à des activités de classe ponctuelles, les confinements provoqués par la pandémie de la Covid-19 ont obligé à repenser l’enseignement et l’apprentissage dans des environnements entièrement numériques et l’utilisation des nouvelles technologies pour le développement des compétences.

Autre événement majeur, l’avènement de l’Intelligence Artificielle (IA) qui révolutionne notre rapport à l’information et à la connaissance. De manière forcée, par les algorithmes qui nous enferment dans nos croyances, nos perceptions du monde et qui renversent l’expression « tu es ce que tu lis » par « tu lis ce que tu es » mais aussi par ses applications rendues possibles pour l’enseignement de manière générale mais également du FLE. La didactique du FLE se voit ainsi questionnée dans ses possibilités et son potentiel d’innovation pédagogique. Les algorithmes avancés et les systèmes d'apprentissage adaptatifs qui permettent théoriquement de proposer des parcours pédagogiques personnalisés qui s'ajustent aux niveaux, aux besoins et aux préférences de chaque apprenant nous pousse à repenser les rôles traditionnels en salle de classe et aux dérives que l’IA pourrait induire. Penser l’entrée de l’IA au sein de la didactique du FLE, c’est ainsi questionner son éthique, sa portée, ses avantages et ses écueils. En tant qu'outil facilitateur et adaptatif, l'IA doit rester au service d'une réflexion enseignante située et pertinente, en veillant à ce que l'incorporation de la technologie dans l'enseignement enrichisse les pratiques pédagogiques sans supplanter une approche éducative innovante, inventive et parfois imprévisible.

Les travaux s’inscrivant dans cet axe pourront porter sur l’intégration des technologies numériques dans l’enseignement-apprentissage des langues et cultures étrangères du type :

des logiciels d’intelligence artificielle (ChatGPT, …)

des applications avec algorithmes de recommandation (YouTube, Instagram, …)

des TIC pour l’enseignement (TICE) (logiciels d’apprentissage, environnements numériques d’apprentissage, …)

Modalités :

Les jeunes chercheur.e.s intéressé.e.s devront soumettre une proposition de communication à cette adresse colloquejeuneschercheurs2025@gmail.com, devant inclure :

le titre de la communication ;

l’axe thématique dans lequel elle s’inscrit ;

le nom et prénom du communicant ainsi que son université et laboratoire d’appartenance ;

un résumé de la communication (environ 300 mots) ;

une bibliographie indicative (environ 5 titres) ;

et les mots clés de la communication (entre 3 et 5).

La procédure de lecture et de sélection des propositions de communication par le comité scientifique sera anonymisée.

La langue utilisée lors du colloque sera le français.

La durée prévue pour chaque communication sera de 20 minutes de présentation orale, suivies de 10 minutes de discussion.

Le colloque sera totalement à distance sur Zoom.

Aucun frais d’inscription.

Calendrier :

Date limite d’envoi des propositions de communication : 15 décembre 2024

Réponse aux propositions de communication : 15 janvier 2025

Date limite d’inscription au colloque : 10 février 2025

Comité d’organisation :

CHARNEAU Cindy, GERGAUD Nicolas, GUZIK Mathilde, KONTOZOGLOU Maria, LEFELLE Marie, THAMMASSALO Olady.

Comité scientifique :

ARMANI GALLI Joice, Professora Associada III, LENUFFLE, Universidade Federal Fluminense Brésil

AVEZARD-ROGER Cécile, Maître de Conférences, Grammatica, Université d’Artois

BEILLET Marie, Maître de Conférences, MODYCO CNRS, Université Paris Nanterre

CHARLET Marieke, chercheuse et représentante du bureau national du Laos-CEF/CNF de Vientiane AUF Asie-Pacifique, Université Nationale du Laos

CHARNEAU Cindy, Professeure Contractuelle, Grammatica, Université d’Artois

CORTEEL Céline, Maître de Conférences, Grammatica, Université d’Artois

COUTURIER Catherine, Maître de Conférences, Grammatica, Université d’Artois

GOES Jan, Professeur des Universités, Grammatica, Université d’Artois

KONTOZOGLOU Maria, docteure-chercheuse, Grammatica, Université d’Artois

LANG Elodie, Maître de Conférences, DIPRALANG, Université Paul-Valéry Montpellier 3

LEFELLE Marie, Professeure Contractuelle, Grammatica, Université d’Artois

MANGIANTE Jean-Marc, Professeur des Universités, Grammatica, Université d’Artois

MARCHAL Bruno, Maître de Conférences, Université Thammasat Thaïlande

MENESES-LERÍN Luis, Maître de Conférences, Grammatica, Université d’Artois

MOLINA ROMERO Ma Carmen, Profesora Titular, Universidad de Granada Espagne

OLMO CAZEVIEILLE Françoise Thérèse, Profesora Titular, Universitat Politècnica de València Espagne

ROYER Sabrina, Maître de Conférences, ICTT, Université d’Avignon

SIMON Jean-Pascal, Maître de Conférences, LiDiLEM, Université Grenoble Alpes

SOUBRIÉ Thierry, Maître de Conférences, LiDiLEM, Université Grenoble Alpes

TRAN Hoai, Maître de Conférences, Grammatica, Université d’Artois