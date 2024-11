Voyages en Bretagne, voyages en Orient au XIXe s. (dir. Patricia Victorin)

Appel à contributions pour un ouvrage collectif intitulé

Voyages en Bretagne, voyages en Orient au XIX esiècle, coordonné par Patricia Victorin, Presses Universitaires de Rennes, 2025

Dans le cadre de la publication d’un ouvrage collectif consacré aux Voyages en Bretagne, voyages en Orient au XIX esiècle, à paraître aux PUR en 2025, je souhaiterais envisager un troisième axe, pictural, à côté des dimensions historiques et littéraires : la Bretagne et l’Orient des peintres au XIX esiècle. Si les relations entre Bretagne et Japon en peinture sont largement analysées, il n’en va pas de même de la Bretagne en lien avec le Proche ou Moyen-Orient. Il s’agira d’une part d’appréhender la matière bretonne médiévale et ce qui relève du matériau arthurien dans la peinture préraphaélite et de comparer avec la peinture orientaliste. Certains motifs, poncifs sont récurrents d’un mouvement à l’autre. D’autre part, on envisagera aussi comment portraits de Bretonnes et d’Orientales peuvent se répondre ; il en va de même pour les paysages maritimes et les déserts notamment.

Des contributions sur Maurice Denis, Charles Zacharie Landelle, Joseph Félix Bouchor, peintres de la Bretagne et de l’Orient, seraient les bienvenues. Enfin, il faudrait mener des recherches conjointes sur la peinture nazaréenne, la peinture orientaliste et le préraphaélisme. A cet égard, il conviendrait aussi de réinterroger la notion de pittoresque breton et oriental.

Les propositions de contributions accompagnées d’une notice bio-bibliographique, sont à adresser à patricia.victorin@univ-ubs.fr avant le 15 janvier 2025

La version écrite aux normes des ouvrages collectifs des PUR (collection « Interférences ») sera à fournir pour le 15 mai 2025.