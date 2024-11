La représentation du Vice-Royaume de Naples dans la littérature, le théâtre, le cinéma et la recherche (Sant’Anna Institute, Sorrento, Italie)

Appel à communications

La représentation du Vice-Royaume de Naples dans la littérature, le théâtre, le cinéma et la recherche.

Journée d’études, le 22 avril 2025, Sant’Anna Institute, Sorrento - Italie

Nous sommes ravis d’annoncer une journée d’études interdisciplinaire consacrée à l’exploration de la représentation du Vice-Royaume de Naples dans la littérature, le théâtre, le cinéma et la recherche académique. Cet événement réunira des chercheurs de divers horizons pour analyser comment le paysage historique, culturel et politique unique du Vice-Royaume de Naples (1503–1707) a été représenté et réinterprété à travers différents médias et époques.

Le Vice-Royaume de Naples occupe une place singulière dans l’imaginaire culturel. Territoire de grande importance politique au sein de l’Empire espagnol, il a également été un creuset d’innovation artistique, d’échanges intellectuels et de transformations sociales. Sa riche et complexe histoire a inspiré d’innombrables représentations dans la littérature, le théâtre et le cinéma, aussi bien à l’époque qu’au cours des réinterprétations ultérieures.

Cette journée d’études se propose d’examiner ces représentations sous différents angles, en abordant des questions telles que :

- Comment les écrivains, dramaturges, historiens et cinéastes ont-ils représenté les dynamiques politiques, sociales et culturelles du Vice-Royaume ?

- Quels thèmes, personnages ou épisodes historiques récurrents sont mis en avant dans ces représentations ?

- De quelles manières ces représentations ont-elles contribué aux récits plus larges de l’identité du Sud de l’Italie ou de l’histoire culturelle européenne ?

- Comment ces représentations négocient-elles la tension entre authenticité historique et licence artistique ?

- Quels rôles jouent les dynamiques de pouvoir, le genre, la classe sociale et la religion dans ces représentations ?

Nous accueillons des contributions portant sur toutes périodes, genres ou approches, qu’il s’agisse de textes et performances de l’époque moderne ou de réinterprétations cinématographiques contemporaines.

Modalités de soumission

Nous invitons les chercheurs, chercheurs indépendants et étudiants en doctorat à soumettre des propositions pour des communications de 20 minutes. Les résumés doivent :

a) Comprendre environ 200 mots.

b) Inclure un titre, le nom de l’auteur, l’affiliation institutionnelle (le cas échéant) et les coordonnées de contact.

c) Les propositions pourront traiter, entre autres, des thématiques suivantes :

Les représentations littéraires et académiques du Vice-Royaume de Naples, incluant poésie, prose et récits historiques.

- Les représentations théâtrales de la société et de la politique napolitaines, des adaptations du XVIe siècle aux réinterprétations modernes.

- Les représentations cinématographiques, incluant les drames historiques, documentaires et films contemporains.

- Analyses comparées des interprétations littéraires, théâtrales et cinématographiques.

- Le rôle des pratiques culturelles napolitaines (musique, art, folklore, etc.) dans la formation de ces représentations.

- L’interaction entre documentation historique et réinterprétations créatives.

Les résumés doivent être envoyés avant le 31 janvier 2025 aux adresses suivantes :

agiardino@stlawu.edu

msalvi@stalwu.edu

marco.marino@santannainstitute.com

Les participants retenus seront notifiés le 15 février 2025.

Langues de la conférence :

Nous souhaitons valoriser l’héritage multilingue du Vice-Royaume et du bassin méditerranéen. Les communications seront donc acceptées en italien, français, espagnol ou anglais.

Opportunité de publication :

À l’issue de la conférence, une sélection de contributions pourra être envisagée pour publication dans un volume collectif ou un numéro spécial de revue. Des informations complémentaires seront fournies lors de l’événement.

—

Alessandro Giardino (SLU), Marcella Salvi (SLU), Marco Marino (Sant’Anna Institute, Sorrento)