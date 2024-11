La recherche sensible (revue Inter-lignes)

Dans le cadre de son prochain dossier thématique à paraître au printemps 2025, la revue Inter-Lignes lance un

Appel à contributions sur le thème de « La recherche sensible »

Il existe une croyance selon laquelle la recherche universitaire est une recherche objective, soumise à la neutralité du chercheur, laquelle neutralité assure la rigueur des processus de recherche et garantit la qualité des travaux. La sphère émotionnelle du chercheur, qui peut présider au choix conscient ou inconscient de ses objets d’étude, tout comme aux diverses méthodes qu’il emploiera, est rarement évoquée, encore moins étudiée.

L’aspect intime de la recherche ne semble pas avoir droit de cité à l’Université. L’espace académique ne souffre pas l’intimité du chercheur.

Or, depuis au moins les travaux de Donna Haraway (Haraway, 2007) une pensée selon laquelle l’objectivité et la rigueur scientifique du chercheur sont insuffisantes, voire contre-productives, a été théorisée. Haraway affirme ainsi que pour échapper à l’asphyxie académique, il faut au contraire engager le « sujet-chercheur ». De là l’autothéorie, (Papillon, 2021) qui analyse la multiplicité des liens entre l’intime et la théorie.

Nous nous proposons ici de nous focaliser sur les émotions, les sensations dans la pratique de la recherche, pour dire leur pouvoir heuristique ou au contraire mystifiant.

Jean-Pierre Richard énonçait déjà la prédominance du sensible dans l’acte d’écriture. « Tout commence par la sensation. Aucune idée innée, aucun sens intime, aucune conscience morale ne préexistent dans l’être à l’assaut des choses » (Richard, 1954). La sensation dans le texte littéraire devient un effort d’intelligence amenant le lecteur vers la connaissance de l’œuvre. Dans cette façon d’appréhender les choses les sensations sont à la base non seulement de la création littéraire mais aussi de la critique elle-même.

Ainsi, si l’esthésiologie (ce qui traite des sensations, au vécu sensible et à sa mise en discours) est appliquée aux auteurs, il parait légitime aujourd’hui d’engager une réflexion sur l’appropriation du sensible dans le champ de la recherche elle-même. En effet, loin d’être un frein, les émotions proposent des approches alternatives, réconciliatrices entre différentes méthodologies de recherche, comme le montrent Bouju et Gefen (2013).

L’objet est d’autant plus délicat (et donc intéressant) que notre propre sphère émotionnelle est potentiellement rétive à notre analyse. Nous proposons ainsi quelques pistes de réflexion qui ne prétendent pas à l’exhaustivité :

- Dans quelle mesure nos émotions influent-elles sur nos objets de recherche, nos corpus et nos stratégies d’élucidation ? L’émotion est-elle point de départ ou intervient-elle en cours de recherche ? Petit explore par exemple l’itinéraire émotionnel du chercheur. (Petit, 2022)

- Dans quelle mesure et à quel moment le chercheur a-t-il conscience du rôle de ses émotions ? Une conscience aiguisée du dialogue émotionnel avec son objet d’étude n’entrave-t-elle pas la qualité du travail ? A l’inverse, une prise de conscience à rebours de la relation entre l’intime et l’extime (entendons ici par « extime » le fruit du travail du chercheur livré au monde académique), c’est-à-dire une non-conscience de son engagement émotionnel durant la phase de recherche, est-elle possible ? Et si oui, que dit-elle ?

- Comment concilier une vision normative de la recherche et son propre rapport au monde, plus intuitif, plus sensible ? Par exemple, sur le plan universitaire, que faire des remarques, voire des critiques ou « barrières » qui jalonnent le parcours du chercheur sensible ? (incitation à revenir à une recherche « sérieuse », refus de publication…) Sur le plan personnel, comment vivre ce décalage avec ses collègues, voire l’humiliation ressentie ?

- S’il faut faire la part belle au sensible, comment ne pas se laisser déborder voire fourvoyer dans son travail de chercheur par ses propres émotions ? L’historienne Arlette Farge souligne pour sa part que « l’émotion n’exclut pas la raison ». (Farge, 2013) En d’autres termes faut-il avoir recours à la fois à des méthodologies de recherche plus traditionnelles pour éviter les écueils des émotions ? mais quelles méthodes peuvent cohabiter efficacement avec les émotions et à quel dosage si l’on ne veut pas se trahir ?

- D’ailleurs, le maintien d’une distance adéquate entre l’objet d’étude et son histoire personnelle est-elle seulement souhaitable ? La production d’un savoir nouveau ne dépend-elle pas justement d’une attention sans limites à ses émotions ?

- Comment le sensible participe-t-il d’une « rencontre », au sens où l’entend Deleuze (sentir est avant tout rencontrer), entre un auteur et le chercheur ? Quelles formes peut prendre cette rencontre ? (Dialogue consensuel, confrontation… ?) De même, une recherche sensible est intrinsèquement liée à une déterritorialisation des disciplines, à une dynamique qui lutte contre toute systématisation totalisante. Ainsi, toute discipline peut-elle être convoquée pour mieux comprendre (prendre avec soi) l’objet de sa recherche ?

En définitive, nous souhaitons recueillir votre expérience, vos réflexions sur la relation émotionnelle que vous entretenez avec votre sujet de recherche, quel qu’il soit. Si l’on ne peut faire l’impasse sur le biographique, celui-ci devra toujours être rattaché à votre posture de chercheur, pour dire la valeur heuristique ou encombrante de vos émotions.

Ainsi, il sera possible de cerner la place des émotions dans votre itinéraire de chercheur, de mesurer la conscientisation de vos émotions, d’évoquer les entraves académiques liées à ce type de recherche, d’aborder les mariages possibles entre une recherche sensible et les autres méthodologies, les autres disciplines, de réfléchir à ce que dit cette rencontre entre deux individus sensibles : l’auteur et le chercheur.

