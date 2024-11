Loïc Bertrand, D'un art sonore photographique. Weekend (1930) de Walter Ruttmann

D’un art sonore photographique de Loïc Bertrand est le premier livre à se consacrer exclusivement à une œuvre pionnière de l’art du XXe siècle : Weekend du cinéaste allemand Walter Ruttmann. Entre cinéma, radio et art sonore, ce film sans images, réalisé en 1930, est un moment clé de l’histoire de ce qu’on a appelé plus tard l’audiovisuel, qui est plus et autre chose que le cinéma.

En réalisant un film qui ne fait image que par sa bande-son, Walter Ruttmann repense radicalement la relation entre son et image et ouvre une voie singulière qui marquera autant le cinéma d’avant-garde que les arts radiophoniques et sonores. Le livre de Loïc Bertrand retrace la genèse de cette œuvre cruciale dans l’Allemagne des années 1920 : ses enjeux esthétiques (en traduisant le manifeste, inédit en français, de Rutmann sur l’art sonore ‘photographique’), mais aussi ses conditions techniques (le son optique), sociales et politiques.

