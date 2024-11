Communications, n° 115 : "Danser en lutte"

Communications, n° 115, novembre 2024

« Danser en lutte »

dirigé par Marie Glon et Bianca Maurmayr



« Si je ne peux pas danser, ce n’est pas ma révolution. » Cette phrase attribuée à l’activiste Emma Goldman résonne avec nombre de mobilisations sociales des dernières années, marquées par des danses et des gestes expressifs. À travers plusieurs études de cas et à partir d’approches disciplinaires multiples, ce numéro explore la façon dont ce phénomène rejoue les répertoires de la revendication sociale et interroge le rapport du corps à la politique, la vulnérabilité, la non-violence, ou aux forces de l’ordre. D’où viennent les gestes qui composent les danses, que disent-ils et que font-ils ? À quels risques, aussi, leur polysémie ou leur ambiguïté exposent-elles ? On découvre que tout en étant une « technique de soi » émancipatrice, le fait de danser en lutte ouvre souvent de nouveaux soulèvements, de nouvelles questions, parfois de nouvelles fractures.

Sommaire

Des danses pour se mettre en mouvement (social)

Marie Glon et Bianca Maurmayr

« Ce que peut une danse, le pouvoir le sait »

Entretien avec Elizabeth Claire, Luar Maria Escobar,

Aminata Labor et Isabelle Launay

Danses contestataires : la force d’une pratique non violente

Cécile Lavergne



Choréopolice et choréopolitique ou la tâche du danseur

André Lepecki

Sociologie des chorégraphies policières

Marion Guenot et Fabien Jobard

Protopolitiques du souffle

Emma Bigé



Danser la lutte : féminisme et activisme

dans la circulation transnationale d’Un violador en tu camino

Luar Maria Escobar

Danser au milieu d’une explosion sociale :

Danza del derecho de vivir en paz (2019)

Valentina Morales Valdés

« Nus parce que c’est tout ce qu’il nous reste ».

Les danses protestataires des 400 Pueblos au Mexique

Morgane Govoreanu



Le toré, emblème de luttes amérindiennes. Circulations et contextes

à partir du cas pankararu (État du Pernambouc et Sao Paulo, Brésil)

Cyril Menta

« You shall delete this video ». Pour une approche an.archivique

de la prolifération des tutoriels de reggaetón

Emma Gioia

Résister par l’enjaillement. Danser le coupé-décalé

à Abidjan (Côte d’Ivoire)

Sarah Andrieu et Mahesse Kolé



« DÉMO » : des gestes chorépolitiques

Özge Derman

Les flashmobs « Danser encore », entre spontanéité orchestrée

et mobilisations hétérogènes

Marion Brachet, Baptiste Pilo, Cécile Prévost-Thomas,

Luc Robène, Manuel Roux, Solveig Serre et Frédéric Trottier-Pistien

Une expérience vivante. Approche esthésique

de la flashmob « Danser encore »

Christine Roquet

Twerker dans l’espace public

Entretien avec Peggy Lecaudé

Gestes pérennes : des danses pour une hospitalité manifeste.

Aux P’tits Dej’s solidaires, La Chapelle-Stalingrad, Paris 18e, France

Laetitia Angot, Chloé Kazemzadegan et Marguerite Trabut

Apprendre à transgresser. Pour des pratiques somatiques

critiques et socialement engagées

Isabelle Ginot.