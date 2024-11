Sociopoétiques, n° 9 : "Sociopoétique du complot" (dir. Chloé Chaudet)

Dans un contexte de prolifération médiatique et d’évidement notionnel fréquent des termes « complotisme », « théories du complot » et autres expressions dérivées1, le dossier ouvrant ce 9e numéro de la revue Sociopoétiques entend revenir sur les interactions sociales dont procède fondamentalement le complot.

Projet secret visant à infléchir le devenir sociohistorique, celui-ci implique au moins deux individus ligués contre une cible plus ou moins étendue. Le regroupement, l’alliance, l’accord sont des éléments récurrents au sein des définitions étymologiques du « complot » et de ses équivalents en langues européennes : en deçà du secret, la socialité est constitutive du complot comme de la conspiration (que nous envisagerons ici comme des synonymes2). Or, les interactions qui le fondent ne se limitent pas au cercle des comploteurs, dont le regroupement n’a de sens que par rapport à un espace de sociabilité externe. À cet égard, complot et conspiration se relient à de multiples représentations sociales3. Ils constituent ainsi un objet particulièrement adapté à une approche sociopoétique qui implique l’analyse des multiples manières dont les représentations collectives informent la création littéraire4.

Les études composant ce dossier sont centrées sur des œuvres créées entre la fin du xviiie siècle et l’époque actuelle – période de développement sans précédent des fictions en langues européennes traitant de complots et des imaginaires sociaux contemporains (au sens historique du terme) auxquels elles s’articulent.

—

Sommaire

Chloé CHAUDET

Introduction

DOSSIER

Yves CITTON

Préambule. Fabrique de l’opinion et folie de la dissidence dans le « complot » selon Rousseau

Julie ANSELMINI

Les conspirations d’un romancier historique : Dumas, les sociétés secrètes et la Révolution

Jean-Baptiste LEGAVRE

Quand tout se mêle et s’emmêle : Rouletabille en Russie ou le reporter face au complot

Julie LEMAIRE

De l’affaire Dreyfus à l’affaire Albertine. Sociopoétique du complot dans À la recherche du temps perdu

Nicolas AUDE

« Les sinistres seuils » : Sexualité et paranoïa dans la littérature templière

Antoine DUCOUX

Récits de l’entente criminelle dans la « société en réseaux » : Quelles reconfigurations littéraires pour quels complots ?

Laurence OLIVIER-MESSONNIER

Entre distance romanesque et actualisation engagée : Reconfigurations du complot de Judas dans L’Évangile du nouveau monde de Maryse Condé

Julien CUEILLE

Harry Potter, un mythe complotiste adolescent

REGARDS THÉORIQUES

Sylvain DELOUVÉE

Représentations sociales, fictions et complotisme : Une exploration des récits partagés

VOIX CONTEMPORAINES

Pierre SENGES et Chloé CHAUDET

Tout conspire

Entretien entre Pierre Senges et Chloé Chaudet

VARIA

Abdelhamid NASRALLI

Femmes ouvrières, la part sensible du travail : L’Excès-L’Usine de Leslie Kaplan et Daewoo de François Bon

Alain OBIANG NZE

La sociopoétique au prisme de l’imaginaire mémoriel de la guerre civile d’Espagne et de l’Occupation sous Vichy : L’exemple de La Compagnie des Spectres et Pas pleurer de Lydie Salvayre

RECENSIONS

Alain MONTANDON

Une éthique de la biodiversité selon Andréas Hetzel

Alain MONTANDON

Revue d’études culturelles, no 10, Le Baiser.