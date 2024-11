Olivier Pavillon, Les Maisons du peuple de Lausanne (1899-1945)

Durant toute la première moitié du XXe siècle, la Maison du Peuple sise à la Caroline à Lausanne est un phare de la vie ouvrière et syndicale, mais aussi de la vie culturelle. Des orateurs prestigieux comme le socialiste belge Emil Vandervelde, le mahatma Gandhi, les écrivains Romain Rolland, Jean Giono, Henry de Montherlant, Paul Claudel, Jean Cocteau, Louis Aragon, Henri Bordeaux, le poète Emile Verhaeren, le psychiatre Auguste Forel, Pierre de Coubertin, le compositeur Vincent d'Indy et bien d'autres attirent les foules. Les concerts y sont réputés; l'Orchestre de chambre de Lausanne y est créé. Et une salle de cinéma ajoute encore à cet attrait culturel. Une tentative de théâtre ouvrier s'y fait jour et la grande salle retentit des paroles enflammées des pacifistes, des espérantistes ou des féministes, sans parler des innombrables meetings de la gauche lausannoise, toutes tendances confondues.Pourtant cette Maison du Peuple, aussi active fut-elle, est partiellement abandonnée par le mouvement ouvrier local dès 1916, un Cercle ouvrier est constitué, puis une nouvelle Maison du Peuple se crée à la place Chauderon en 1936, où socialistes et communistes - les nouveaux venus depuis 1921,- se livrent à des débats homériques.L'auteur, familier de l'histoire ouvrière locale, raconte de façon vivante et fort détaillée le devenir de ces deux institutions et leur " divorce ", dont on ne connaissait jusqu'à aujourd'hui que quelques épisodes. Il est le premier à en raconter l'histoire jusque dans les années 1950. Ses recherches reposent sur un dépouillement de la presse de l'époque pour la Maison du Peuple de la Caroline et sur l'ouverture récentes des archives de la Maison du Peuple de Chauderon.

Sommaire :

Avant-propos

Partie 1. La Maison du Peuple de la Caroline: une œuvre de fraternité sociale 1899-1954

- La Ligue d'action morale donne le branle…

- Lausanne à la Belle Epoque: un grand chantier

- Le mouvement ouvrier lausannois en pleine structuration

- Petite et Grande Maisons

- Grande Maison, l'œuvre d'Anton Suter

- La culture apportée au peuple

- Cours, conférences et musique symphonique

- Une coopérative assure une base financière à la Maison du Peuple

- Confraternité avec les ouvriers lausannois?

- Reprendre la Maison du Peuple aux bourgeois

- Le millionnaire de la Caroline

- L'activisme des syndicalistes révolutionnaires à la Maison du Peuple

- Hélène Monastier, la Libre Pensée et le féminisme

- Éducation politique, école libre et théâtre engagé

La Jeune Maison du Peuple et l'éducation politique

Une école libre pour les enfants

Un théâtre du peuple pour le peuple

- Demandez le programme officiel!

- Des cercles d'exilés russes à la Caroline

- La montée du Parti ouvrier socialiste lausannois à la Maison du Peuple

- Le mouvement ouvrier déserte en partie la Caroline

- Un programme culturel substantiel

De la Maison du Peuple à l'Université Populaire?

Nuages d'orage sur la Maison du Peuple

Manque d'argent et concurrence du Cercle Ouvrier

La Caroline, un nid de révolutionnaires?

Un bel hommage, mais…

… Les temps sont révolus

- La dualité de la Maison du Peuple de la Caroline

Partie 2. Le Cercle Ouvrier à l'origine de a Maison du Peuple de Chauderon

- 1916 – 1925 Le mouvement ouvrier met les bouchées doubles

1916, discussion du principe d'un Cercle Ouvrier

Trouver le lieu du Cercle et éviter les embrouilles financières

Le Cercle ouvrier au Grand Saint-Jean

- De locataire à propriétaire

À Tivoli, le Splendid: nouveau Cercle Ouvrier?

La Lausanne ouvrière est à l'Ouest

Une brasserie à la rescousse du Cercle Ouvrier

Comment trouver des sous?

Maison du Peuple ou Nouvelle Maison du Peuple?

- Des discussion politiques? Oui, mais…

Les communistes décidément mal aimés…

1933, Lausanne rouge

Des "bringues" autour de la scission du Parti ouvrier socialiste

Conclusion: Débats, critiques, culture: deux attitudes

Chronologie

Index des noms propres

Table des illustrations (environ 70 photos et archives tirées de fonds lausannois)