Brasero n°4, « Revue de contre-histoire »

Coordonnée par Cédric Biagini et Patrick Marcolini

Illustrée par Jean Aubertin

Avouons-le : nous aimons les spécimens – dans tous les sens du terme. Notre intention n’est pas d’offrir une vue exhaustive sur la totalité de l’histoire humaine, comme le font bien des magazines de vulgarisation ou des revues universitaires : il s’agit plutôt d’en extraire pour nos lecteurs le fantastique et le fantasque, de lui faire découvrir tout ce que nos semblables (et dissemblables) ont pu produire de prodigieux et de singulier à travers les âges. « Éclairer l’histoire de manière oblique, en privilégiant les contestations, les marges, les personnages et événement obscurs, oubliés ou méconnus », disions-nous dans l’édito du premier Brasero.

Pour ce nouveau numéro, nous sommes donc fiers de vous présenter nos pierres de foudre, œufs d’autruche et racines de mandragore, nos momies et fœtus en bocaux, nos porcelaines de Chine et nos dents de dragon : le dessinateur Willem, compagnon de route des rebelles du mouvement Provo et de Mai 68, multicensuré, rescapé de Libération et de Charlie, revient sur sa vie trépidante ; on part sur les traces de la moins connue des révolutions de l’ère 68, celle des Œillets, au Portugal ; on revient sur la pratique du duel chez les écrivains fin de siècle, avant de faire un bout de chemin avec un randonneur anglais socialiste et anti-industriel. Un bouffon ottoman, une prêtresse hitlérienne, quelques geishas et des communistes télépathes figureront aussi au programme.

Hétéroclite ? Bizarre ? Oui, mais justement : nous aimons ces objets historiques dont l’appréhension procure, comme le disait André Breton, « la sensation d’une aigrette de vent aux tempes susceptible d’entraîner un véritable frisson ».

SOMMAIRE :

PRÉLIMINAIRES

L’œil de la police

Petits Jésus et Gigolettes.

La prostitution des mineurs

dans le Paris de la Belle Époque

par Anne Steiner

Confusion

L'éducation à l'assujettissement.

Le socialisme autoritaire et le fascisme

par Charles Reeve

Loufoqueries

Geneviève Zaepffel.

La voyante de Vichy

par Philippe Baudouin

Contre le totalitarisme, pour le socialisme

Les habits neufs de... Simon Leys.

Un classique de la littérature antitotalitaire

par Charles Jacquier

Scientisme

L'irrépressible tentation anarcho-eugéniste

par Mathieu Léonard

CAHIER PRÉSENCE

Les irréguliers

William Seabrook.

Explorateur des extrêmes

par Patrick Marcolini

Femme de combat

La citoyenne Sorgue.

Passionaria du Causse

par Anne Steiner

Révolutionnaires du monde

La révolte d'Engelbrekt.

(1434-1436)

par Nedjib Sidi Moussa

CAHIER SUBSTANCE

Avec du style

La Belle Otero.

Bijouterie en mouvement

par Gabrielle Smith

On arrête (parfois) le progrès

Les fantasmagories électriques

de Henry de Graffigny

par François Jarrige

Insolite

Révolte syndicale

chez les unijambistes

par Frédéric Lavignette

CAHIER MARGES

En communauté

Neue Gemeinschaft.

Une communauté bohème

dans l'Allemagne de 1900

par Anatole Lucet

En lutte

« Les machines, on les cassera.»

Quand les luddites bretons frappaient fort

par Pierre Thiesset

PARCOURS

Le dernier témoin de la Bohème

Entretien avec Jeanine Warnod

CAHIER SENS

Bons caractères

Au cœur des années de plomb.

La famille Peignot

par Léa Perrier

Résister c’est créer

Une révolution graphique.

L'influence du constructivisme russe en France

par Samuel Dégardin

Au spectacle vivant

Les Maîtres du mystère.

Ancêtres des mentalistes

par Naly Gérard

En chanson

Yvonne George.

Fleur de pavot

par Jacques Baujard et Alice Guillemard

CAHIER PAGES

Les aventuriers du livre

Jean d'Halluin.

Le scorpion : noir fut sa couleur

par Chantal Aubry

Le grain des mots

Voyage au bout du ring.

Boxe et littérature

par Jacques Baujard

Lectures

Rubrique coordonnée par Charles Jacquier

Avec Xavier Crépin et François Roux