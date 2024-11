Anne-Claire Husser, Philippe Martin, Yves Verneuil, Laïcité scolaire. La loi de 2004 vingt ans après

Fustigée par les uns, encensée par les autres, la loi du 15 mars 2004 encadrant le port de « signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse » dans les écoles publiques marque-t-elle l’avènement d’une « nouvelle laïcité » en France ?

Afin d’aborder cette question de manière dépassionnée, cet ouvrage inscrit la réflexion dans le temps long des spécificités du signe et du vêtement religieux et étudie, en partant des premières polémiques sur le « foulard » puis le « voile islamique » à l’école, le processus conduisant à l’adoption du texte législatif ainsi que les débats qui l’ont entouré.

Des analyses de l’esprit et de la lettre de la loi sont également exposées, parallèlement à une observation de ses effets concrets et de sa réception par les nombreux acteurs impliqués, dans le monde politique et syndical autant que dans le milieu éducatif public, mais également privé, sujet rarement traité.

Rassemblant les contributions de spécialistes issus de disciplines variées (histoire, droit, philosophie, sciences de l’éducation et science politique), ce livre offre ainsi une synthèse inédite vingt ans après la promulgation d’une loi qui a marqué l’histoire de la laïcité en France.



Anne-Claire Husser est maîtresse de conférences en philosophie à l’Université Claude-Bernard Lyon 1.



Philippe Martin est professeur des universités en histoire moderne à l’Université Lumière Lyon 2.



Yves Verneuil est professeur des universités en sciences de l’éducation à l’Université Lumière Lyon 2.