La Revue des lettres modernes, n° 11 : « Voyages en cargo »

La Revue des lettres modernes 2024 – 11 : « Voyages en cargo »



Sous la direcion de : Antoine (Philippe), Louÿs (Gilles)

Paris, Classiques Garnier, La Revue des lettres modernes, 2024

Fondée par Michel Minard en 1954, « La Revue des lettres modernes » est une collection de séries monographiques et thématiques consacrées aux écrivains modernes et contemporains.

Sommaire…

Gilles Louÿs

Introduction/Introduction 9



François Drémeaux et Thomas Vaisset

Voyage aux sources de l’objet « cargo ». Histoire d’un acteur des transformations du monde maritime à l’époque contemporaine /

A journey to the origins of the cargo ship. History of a key player in the transformation of the maritime world in the Late Modern Era 27



Philippe Antoine

L’équipage et le passager. Scènes de rencontre /

The Crew and the Passenger. Meeting Scenes 45



Gilles Louÿs

Embarqués. Anatomie du récit de cargonaute /

All aboard a Container Ship. A Study of the Passenger’s Logbook 63



Liouba Bischoff

Les blogs de voyage en cargo. Littérature numérique ou objets info-communicationnels ? /

Cargo travel blogs. Digital literature or info-communicational objects? 81



Aymeric Landot

Tintin, de cargos rêvés en narrations itinérantes /

Tintin, from Dream Ship to Travelling Storytellings 99



Christophe Meunier

Tourisme et voyages maritimes. Cargos et paquebots dans les albums pour enfants /

Tourism and Sea Journeys. Cargo ships and liners in chidren’s picturebooks 117

Rodolphe Olcèse

Cinéma à la dérive. Le motif du cargo dans 9 doigts de F. J. Ossang /

The drift of cinema. The topic of the cargo in 9 Fingers by F. J. Ossang 131



Bernard Alavoine

Le Passager du Polarlys de Georges Simenon. Aventures en cargo dans les années trente /

The Passenger of the Polarlys by Georges Simenon. Cargo adventures in the 1930s 147



Patrick Aurousseau

Voyager en cargo, une expression de la masculinité des écrivains de l’entre-deux-guerres ? L’exemple de Jean-Richard Bloch et de ses contemporains /

Is cargo travel a mark of masculinity for interwar writers? The example of Jean-Richard Bloch and his contemporaries 161



Théo Soula

La « bourlingue » embarquée. Approche géolittéraire du cargo dans la poésie du premier xxe siècle /

The “bourlingue” on board. A geoliterary approach to cargo ships in the poetry of the first twentieth century 177



Philippe Antoine

Conclusion/Conclusion 193