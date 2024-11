De la madeleine au muffin. La mémoire involontaire après Proust

Colloque international

Université de Padoue (Italie), 4-5 juin 2025

Publication : Quaderni proustiani 2025

Appel à communication

La “mémoire involontaire”, fondée sur les sensations, est un phénomène mnémonique

universel, dont tout un chacun a pu faire l’expérience. Si les neurosciences permettent

aujourd’hui d’en décrire un peu mieux le mécanisme neurologique (Tadié & Tadié 1999,

Beaudry 2019 et 2020), nombreux sont les auteurs qui en ont raconté des épisodes dans leurs

écrits à travers les siècles, comme en témoignent les vastes fresques brossées par Laurichesse

2012, Perrin 2017 e 2018, Albers & Engel 2019, Laurichesse 2022. Mais Proust fut le premier

auteur à en faire un principe structurant de son roman, comme il apparait dans les ouvrages et

articles publiés sur le thème, en particulier par Henrot Sostero (1989-2019) : dans une optique

systémique héritée du structuralisme et selon une méthode de corpus avant-courrière en

littérature, la description qu’elle en fait et l’interprétation qu’elle en donne reposent sur un

recensement exhaustif des motifs (101) et sur une analyse linguistique et poétique de leur

fonctionnement. Partagée avec la perspective de Perrin 1996, l’anatomie du souvenir

involontaire semble en constituer le trait distinctif dans la fiction, qui permet de s’orienter dans

tous les types de mémoire au travail chez l’homme en général et chez l’écrivain en particulier.

Si Proust a eu bien des prédécesseurs, que son aura est venue éclairer à rebours, il a plus encore

influencé les écrivain.e.s qui l’ont suivi, suscitant des émules ou rencontrant des affinités

électives. C’est donc vers une écriture après-Proust que veut se tourner le présent appel à

communication, dans les littératures francophones et italienne, mais pas seulement.

Argumentaire

Axe 1 : neurosciences et mémoire des sens : un coup de phare sur les avancées des découvertes

scientifiques, et sur les lectures scientifiques de la mémoire involontaire appliquées à Proust

ou à d’autres écrivains.

Axe 2 : poétique de la mémoire : comment les auteurs et autrices d’aujourd’hui mettent-ils en

scène la réminiscence ? En décrivent-ils les mécanismes ? Quelle(s) fonction(s) lui réservent-

ils dans la fiction ?

Axe 3 : thématique : Proust a-t-il fait école quant au jeu de contraste entre les divers types de

mémoire ? À quel(s) thème(s) la mémoire involontaire vient-elle prêter son support et ses

pouvoirs ?

Axe 4 : intermédialité : la représentation de la mémoire involontaire au cinéma, au théâtre et

dans d’autres codes.

Calendrier

31 janvier 2025 : 1) résumé d’environ 1000 signes espaces comprises et bibliographie, 2) biographie

de l’auteur ou de l’autrice (800 signes espaces comprises) à renvoyer à genevieve.henrot@unipd.it.

4 et 5 juin 2025 : Journées d’étude à l’Université de Padoue

30 juin 2025 : article définitif, mis aux normes de la revue*, à renvoyer en version Word à

genevieve.henrot@unipd.it et ludovico.monaci@phd.unipd.it (*https://quaderniproustiani.

padovauniversitypress.it/)

15 septembre 2025 : retour de la révision en double aveugle

15 octobre 2025 : retour des articles dans leur version définitive à genevieve.henrot@unipd.it.

15 novembre 2025 : publication en ligne sur le site des Quaderni proustiani (Padova University

Press)

