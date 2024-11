Abécédaire Reclus. Les 101 mots d'Élisée

Un abécédaire des thèmes traversant l'œuvre d'Élisée Reclus, pour rendre compte de l'actualité et la diversité de la pensée du géographe anarchiste.L'œuvre d'Élisée Reclus forme un arbre au sein d'une forêt de thèmes et de projets émancipateurs qui nous paraissent encore pertinents. Ses deux branches maîtresses souvent dissociées méritent d'être réunies sur fond d'actualisation.

La branche géographique a longtemps pâti d'un découpage en prés carrés intellectuels que Reclus s'efforçait pourtant de dépasser. Or la transdisciplinarité s'avère toujours nécessaire car elle permet de rompre avec les pouvoirs institutionnels.

La branche anarchiste, qui a régulièrement porté ses fruits, véhicule aussi certaines approximations qui, souvent venues de l'extérieur, l'enrégimentent dans l'écologie ou se trompent sur sa critique du colonialisme, alors que Reclus se situe dans la mésologie et la géographie sociale.

Le mode de l'abécédaire permet de mobiliser des plumes critiques refusant le conformisme comme l'hagiographie. Les 101 feuilles thématiques de cet arbre reclusien font le point sur des sujets d'actualité, comme la science, le milieu, le genre, la violence, le peuple, la révolution… et offrent des perspectives inattendues, de Saint-Simon et Spinoza au cosmos, comme autant de possibilités de découvertes futures.Élisée Reclus (1830-1905) est un géographe et militant anarchiste français. Membre de la Première Internationale, de la Fédération jurassienne et de l'Association internationale des travailleurs, communard, théoricien de l'anarchisme, pédagogue, écrivain, poète et grand voyageur, il est l'auteur d'une œuvre considérable, d'une grande modernité. Son approche engagée, humaine et sensible d'une géographie pensée, autour du concept de géographicité, comme science des interactions et outil de libération, apparaît aujourd'hui pionnière concernant l'écologie, le féminisme, l'analyse de la colonisation, la réflexion sur le capitalisme mondialisé ou les inégalités sociales.

Feuilleter l'ouvrage sur le site de l'éditeur…

—

Sommaire

sommaireAvant Propos



Introduction « Les raisons et les déraisons d'un abécédaire Reclus »



101 dates



Table des illustrations



Algérie, Jeanne Vigouroux



Amitié, Daniel Hiernaux-Nicolas



Animaux, Roméo Bondon



Anthropocène, Philippe Pelletier



Anthropologie, Philippe Pelletier



Bakounine, Michel, Jean Philippe Crabé



Brésil, Federico Ferretti



Bretagne, Yannick Lageat



Camus, Albert, Philippe Pelletier



Carte, Federico Ferretti



Chili, Diego Mellado Gomez



Chine, Philippe Pelletier



Climat, Philippe Malburet



Colonialisme, Patrick Minder



Communalisme, Domenico Liguori



Corps, Isabelle Louviot



Cosmopolitisme, Vincent Capdepuy



Cosmos, Pascale Siegrist



Darwinisme, Thierry Lodé



Décolonialité, Federico Ferretti



Écriture, Isabelle Lefort



Édition, Christophe Brun



Empire, Federico Ferretti



Entraide, Selva Varengo



Esclavage, Élisée Reclus, extrait de « Fragment d'un voyage à la Nouvelle-Orléans », présentation Nicolas Eprendre



Espagne, Jacobo García Álvarez



État, Fabrizio Eva



Évolution, Thierry Lodé



Évolutionnisme, Alvaro Girón



Famille, Philippe Pelletier



Fédéralisme, Gaetano Manfredonia



Féminisme, Marcella Schmidt di Friedberg



France, Élisée Reclus, Extraits du deuxième volume de la Nouvelle géographique universelle (1877)



Frontière, Nicolas Eprendre et Philippe Pelletier



Généalogie, Christophe Brun



Géologie, Nadine Gomez-Passamar



Géopoétique, Alexandre Chollier



Géopolitique, Philippe Pelletier



Globe, Élisée Reclus



Guillaume James, Jean-Charles Buttier



Guyanes, Carlo Romani



Hachette, Federico Ferretti



Japon, Philippe Pelletier



Kropotkine, Pierre, Renaud Garcia



Kupka, François, Marie-Pierre Salé



Landes (de Gascogne), Jean-Yves Puyo



Lieux, Christophe Brun



Louisiane, Kent Mathewson



Maison, José-Luis Oyon



Malthusianisme, Philippe Pelletier



Marche, Nicolas Eprendre



Mariage, Nicolas Eprendre et Philippe Pelletier



Marsh George Perkins, Nicolas Eprendre et Philippe Pelletier



Mésologie, Philippe Pelletier



Metchnikoff, Léon, Konishi Shô



Migration, Olivier Clochard



Milieu, Pauline Couteau



Militant, Raphaël Romnée



Montagne, Bernard Debarbieux



Nature, Pascale Siegrist



Nudité, Guilhem Labinal



Océan (histoire d'), Louis Marrou



Oppression, Pauline Couteau



Organisation, Federico Ferretti



Outlook Tower, Pierre Chabard



Parlementarisme, René Berthier



Paysage, Nicolas Eprendre et Philippe Pelletier



Pédagogie, Patrick Minder



Peinture, Nicolas Eprendre



Peuple, Federico Ferretti



Pouvoir, Renaud Garcia



Primitif, Charles Macdonald



Prisons, Véronique Fau-Vincenti



Progrès, Pauline Couteau



Proudhon Pierre-Joseph, Hervé Trinquier



Pyrénées, Jean-Yves Puyo



Race, Philippe Pelletier



Récit, Pascal Clerc



République, Gaetano Manfredonia



Révolution, Gaetano Manfredonia



Ruisseau, Marcella Schmidt di Friedberg



Russie, David Teurtrie



Saint-simonisme, Patrick Albert



Science, Patrick Albert



Sensible, Franck David



Sol, Nicolas Eprendre et Philippe Pelletier



Spinoza, Pauline Couteau et Nicolas Eprendre



Suisse, Federico Ferretti



Toponymie, Élisée Reclus, extrait de La Terre, Description des phénomènes de la vie du globe. Présentation, Nicolas Eprendre et Philippe Pelletier.



Tourisme, Isabelle Lefort



Traduction, Guilherme Ribeiro



Transnationalisme, Guilherme Ribeiro



Ukraine, Philippe Pelletier



Université Nouvelle, Annick Stevens



Véganisme, Richard White



Végétal, Élie Reclus, extraits de Physionomies végétales, « Confessions d'un pin maritime». Présentation, Nicolas Eprendre



Violence, Anne Steiner



Vote, René Berthier



Voyage, Christophe Brun



Walden, Nicolas Eprendre



Zen, Fugai Ekun