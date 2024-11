L'EUR FRAPP propose un contrat de recherche postdoctorale d'une année à compter du 1er février 2025

L'EUR FRAPP (Université Paris-Créteil UPEC) propose un contrat de recherche postdoctorale d'une durée de 12 mois à partir du 1er février 2025 dans le cadre de son programme scientifique consacré aux relations entre pouvoir et langage et des projets interdisciplinaires qu'il fédère.

Rattachement

Consortium de l’EUR FRAPP (ANR-18-EURE-0015 FRAPP), Direction: Yolaine Parisot

Calendrier prévisionnel

- Lancement de l’appel à candidatures : 5 novembre 2024

- Date limite d’envoi des candidatures : 30 novembre 2024

- Résultats : mi-décembre 2024

- Prise de poste : 1er février 2025

Contrat et conditions

- Contrat à durée déterminée de droit public d’un an, non renouvelable

- Durée du contrat : 12 mois, à compter du 01/02/2025

- Contrat accessible aux chercheurs et chercheuses de nationalité française ou étrangère

- Condition : être titulaire d’un doctorat depuis moins de trois ans à la date du recrutement

- Salaire envisagé : entre 39 000 et 41 000 € brut annuel

Dossier de candidature

Date limite d’envoi : le samedi 30 novembre 2024 à l’adresse : eur.frapp@u-pec.fr

Liste des pièces à joindre impérativement (un seul fichier PDF) - tout dossier incomplet ne sera pas examiné :

- CV détaillé en français ou en anglais comprenant la liste des publications

- Résumé de la thèse en français ou en anglais (200 à 300 mots)

- Copie du diplôme de doctorat ;

- Copie du rapport de soutenance ;

- Uniquement pour les candidates et candidats ayant soutenu dans les trois derniers mois : à défaut de pouvoir présenter le diplôme et le rapport de soutenance, joindre obligatoirement le PV de soutenance

- Lettre de motivation rédigée en français ou en anglais (6000 signes maximum, espace compris) détaillant l’adéquation de la candidature au projet scientifique de l’EUR FRAPP

- Candidat·es dont la thèse n’a pas été rédigée en français : l’attestation d’un niveau de langue C2 en français

Examen des candidatures

Les candidatures seront évaluées par une commission émanant de l’EUR FRAPP

La procédure de recrutement prévoit deux phases :

- Examen des dossiers de candidature pour la sélection des candidat.es convoqué.es pour une audition

- Auditions et classement final des candidatures retenues

Le résultat de la sélection sera notifié par mail courant décembre 2024.

Cadre de la recherche

Ce projet de recherche postdoctorale s’inscrit dans le cadre de l’EUR FRAPP et de son programme scientifique consacré aux relations entre pouvoir et langage et articulé autour de trois axes principaux. L’axe 1 – Plurilinguisme dans les institutions et organisations, permet d’appréhender la politique des langues par le prisme juridique et institutionnel. L’axe 2 – Communautés imaginées, emprunte à la notion proposée par Benedict Anderson pour replacer les langues dans un cadre géographique mondial et plurilingue et dans un contexte de mobilités et de migrations qui mettent en jeu les identités et interrogent les imaginaires nationaux. L’axe 3 – Ethique et gestion de projets interculturels interroge la spécificité des situations multilingues au Sud eu égard aux théories de la globalisation afin de rapprocher éthique et économie, selon la proposition d’Amartya Sen (1988), en accordant une attention particulière à l’interculturalité et aux situations de vulnérabilité, de précarité et de marginalisation.

Ces axes fédèrent des projets interdisciplinaires autour des « imaginaires, marges géopolitiques et enjeux biopolitiques », tels que celui du Dictionnaire conceptuel multilingue de l’EUR FRAPP, qui fait suite aux trois premières universités d’été « Imaginaires des langues : enjeux de pouvoir, nouveaux savoirs » (2022), « Traduction et politique : un horizon pour les sciences humaines et sociales ? » (2023) et « Langue/s et démocratie » (2024). A partir de termes, notions et concepts choisis pour leur représentativité eu égard aux débats contemporains des sciences humaines et sociales, le Dictionnaire conceptuel multilingue rendra compte de la circulation des savoirs entre les disciplines, les traditions académiques et les langues. Sa mise en œuvre procédera d’une réflexion où s’imbriqueront langue, culture et pouvoir, en tenant compte aussi des exercices de pouvoir inhérents à la création de tout dictionnaire. Le Dictionnaire conceptuel multilingue offrira sous un format concis un retour sur les problématiques et les méthodes transversales aux trois axes de l’EUR et ce, de manière à promouvoir une science ouverte.

Tâches attendues

Titulaire d’un doctorat en Sciences Humaines et Sociales, la personne recrutée sera rattachée à l’un des laboratoires du consortium de l’EUR, en fonction de sa discipline. Elle y développera un projet de recherche postdoctorale qui s’inscrira dans le cadre du programme scientifique de l’EUR FRAPP sur les relations entre langage et pouvoir, et plus spécifiquement sur la traduction et la circulation des concepts en Sciences Humaines et Sociales.

Il est attendu de la personne recrutée :

- qu’elle s’implique dans l’animation scientifique du projet de Dictionnaire conceptuel multilingue de l’EUR FRAPP ;

- qu’elle produise une publication scientifique relative à son projet de recherche postdoctorale dans une revue répertoriée dans sa discipline et organise une journée d’étude ou un colloque dans cette même perspective ;

- qu’elle contribue au dynamisme et aux activités de l’EUR FRAPP (revue scientifique de l’EUR en cours de développement, colloques et universités d’été).

D’excellentes compétences rédactionnelles en français et la maîtrise d’au moins une autre langue sont requises.

Mots-clés : francophonies, plurilinguisme, politiques linguistiques, circulation de savoirs/concepts

Bibliographie indicative

