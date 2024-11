Howard W. French, Noires origines. L'Afrique et la création du monde moderne, 1471-1945

L’essor de l’ère moderne, avec les grandes découvertes et l’établissement de nos sociétés telles que nous les connaissons, prend traditionnellement l’Europe comme point de départ et centre de ce phénomène. Or, c’est en Afrique que l’on trouve les origines de ces profonds changements, une vérité encore largement ignorée.

Cet essai captivant couvre près de six siècles d’histoire et redonne une place centrale au continent africain dans le récit du monde moderne. Il nous emmène à la rencontre de figures historiques méconnues – empereurs ayant tenu tête aux puissances européennes du XVIIème siècle, riches marchands commerçant avec l’Asie, héros de la libération des esclaves haïtiens – et nous fait comprendre les bouleversements socio-économiques liés au commerce de l’or, du sucre, du tabac et du coton, et surtout à la traite de millions d’Africains.

Mais plus que des éléments inédits, c’est un changement nécessaire de paradigme sur notre histoire que nous propose Howard W. French au travers de cet ouvrage riche, documenté et passionnant.

