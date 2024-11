Appel à candidature pour corédacteur/corédactrice bénévole de la section multimédia/arts visuels + Réviseur/réviseuse / The Goose: Call for Visual Arts Section Editor and Copy Editors / The Goose:

The Goose: Call for Visual Arts Section Editor and Copy Editors

French version below

Expressions of interest due November 30, 2024

The Goose: A Journal of Arts, Environment, and Culture in Canada invites applications for positions on the editorial board: one (1) Visual Arts/Multimedia section editor and two to three (2-3) copy editors.

The Goose is the journal of ALECC (Association for Literature, Environment, and Culture in Canada / L’Association pour la littérature, l’environnement et la culture au Canada) and is published biannually at http://scholars.wlu.ca/thegoose/.

By joining our team at the journal, you will be helping to serve and build the larger community of the environmental humanities in Canada and beyond. You will contribute to an evolving venue for diverse voices to be heard among an audience of artists, activists, scholars, authors, and other interested citizens.

Visual Arts/Multimedia Section Editor – One (1) position available

As The Goose continues to grow and change, the journal receives increasingly more submissions with a visual or multimedia focus such as video essays, photo series, and audio works. Accordingly, we are launching a new journal section dedicated to research-informed visual arts and multimedia pieces.

As the inaugural Visual Arts/Multimedia editor, you will help develop the journal’s submission and editing guidelines for this section and guide pieces through these editorial processes. This may include soliciting materials, communicating with authors, administering submissions, and collaborating with co-editors and copy editors to finalize pieces within an issue.

Responsibilities include:

Developing guidelines for soliciting, adjudicating, and editing pieces with a visual arts, research creation, and multimedia focus;

Inviting submissions for this section and reviewing submitted articles;

Managing the publication of accepted submissions;

Communicating with artists, media-makers, and authors throughout the editorial process;

Developing ideas for outreach activities, including online workshops, research creation forums, or other special features and events;

Building awareness of the journal and encouraging members of the scholarly, writing, and arts communities to submit material;

Collaborating with co-editors and other members of The Goose Editorial Board;

Using the journal’s online publishing system to manage journal submissions issues (the current co-editors will provide support and training for this); and

Coordinating with the ALECC Executive Council as necessary.

This is a volunteer position. During the lead-up to our issue publications in spring and autumn, the workload can average around five hours per week. It can fall to under one hour per week during quieter times.

Applications are welcome from established scholars, as well as graduate students and recent PhD graduates in areas related to the environmental humanities and from members of the writing, film, and arts communities in Canada. Mentorship will be provided to graduate students and early-career scholars as part of the role. Given the nature of this section, we are seeking applicants with professional and/or research training in visual arts, research creation, film and media, or multimedia fields. Proficiency in French is an asset. We ask co-editors to commit to at least a two-year term at the journal.

Copy Editor – Two to three (2-3) positions available

This is a volunteer position that involves copy editing articles, creative works, and book reviews prior to their publication. Copy editors will shape The Goose’s ongoing and evolving editorial practices and may be invited to participate in copy editing workshops and other learning opportunities.

The workload averages two to three hours per week during the lead-up to our publication periods in the spring and autumn, and significantly less during other parts of the year.

Applications are welcome from established scholars, graduate students, and recent PhD graduates, as well as from members of the poetry, writing, and arts communities in Canada. Applicants should have solid copy editing and deadline management skills and should be ready to gain familiarity with our online publishing system. Mentorship and training opportunities will be provided to graduate students as part of the role. The ability to edit poetry and/or edit in French is an asset. We ask that copy editors commit to working with us for at least one year, if possible.

If you are interested in either position, please send a message and your CV to current co-editors Abigail Fields, Brittni Mackenzie-Dale and Rachel Webb Jekanowski at thegooseeditors@gmail.com by November 30, 2024. We will be happy to answer any questions.

We hope you will join us in keeping The Goose a vibrant open-access resource for everyone with an interest in the arts and the environment.

—

Appel à candidature pour le comité de rédaction de la revue The Goose: Corédacteur/corédactrice de la section multimédia/arts visuels + Réviseur/réviseuse

La date limite de candidature est le 30 novembre 2024.

The Goose: la revue sur les arts, l’environnement et la culture au Canada lance un appel à candidature pour des postes au sein du comité de rédaction : un·e (1) rédacteur/rédactrice de la section multimédia/arts visuels et deux à trois (2-3) relecteur-correcteur/relectrice-correctrice.

The Goose est la revue officielle de l’ALECC (Association pour la littérature, l’environnement et la culture au Canada). Elle publie deux fois par an à l’adresse http://scholars.wlu.ca/thegoose/.

En rejoignant le comité de rédaction de la revue, vous aiderez à servir et à construire la communauté des arts et lettres environnementales (“Environmental Humanities”) au Canada et au-delà. Vous contribuerez à l’évolution de la revue en permettant à diverses voix de se faire entendre par un public d’artistes, d’activistes, de chercheurs et chercheuses, d’écrivain·es et d’autres citoyen·nes intéressé·es.

Rédacteur/rédactrice de la section multimédia/arts visuels (1 poste ouvert)

Au fur et à mesure que The Goose se développe, la revue reçoit de plus en plus d’articles visuels ou multimédias, tels que des essais vidéo, des séries de photos et des œuvres audio. C’est pourquoi nous lançons une nouvelle section de la revue consacrée aux arts visuels et aux travaux multimédias.

En tant que première personne en charge de la section Arts visuels/Multimédia, vous contribuerez à l’élaboration des directives de soumission et d’édition de la revue pour cette section et guiderez les articles tout au long des processus éditoriaux. Cela peut inclure la sollicitation de matériel, la communication avec les auteurs et autrices, l’administration des soumissions et la collaboration avec le reste du comité de rédaction pour finaliser les articles dans un numéro.

Les responsabilités sont les suivantes :

Élaborer des lignes directrices pour la sollicitation, l’évaluation et l’édition d’articles axés sur les arts visuels, la recherche, la création et les multimédias;

L’appel aux articles pour cette section et la révision des articles soumis;

Gérer la publication des articles acceptés;

Communiquer avec les artistes et les écrivain·es tout au long du processus éditorial;

Développer des idées pour des activités de sensibilisation, y compris des ateliers en ligne, des forums de création de recherche ou d'autres caractéristiques et événements spéciaux;

Promouvoir la revue et encourager les membres de la communauté scientifique, littéraire et artistique à soumettre des articles;

Collaborer avec les co-rédacteurs/co-rédactrices et les autres membres du comité de rédaction de The Goose;

Utiliser le système de publication en ligne de la revue pour gérer les questions relatives aux soumissions (les co-rédactrices actuelles fourniront le soutien et la formation nécessaires); et

Communiquer avec le Conseil Exécutif de l'ALECC si nécessaire.

Il s’agit d'un poste bénévole. Pendant la période précédant la publication des numéros au printemps et à l'automne, la charge de travail peut s’élever à environ cinq (5) heures par semaine. Elle peut tomber à moins d’une (1) heure par semaine pendant les périodes plus calmes.

Les candidatures de chercheurs/chercheuses établi·es, d'étudiant·es de cycle supérieur et de récent·es titulaires de doctorat dans des domaines liés aux arts et lettres environnementales, ainsi que de membres de la communauté des écrivain·es, des cinéastes et des artistes au Canada, sont les bienvenues. Les étudiant·es de cycle supérieur et les chercheurs/chercheuses en début de carrière bénéficieront d'un mentorat dans le cadre de leurs fonctions. Compte tenu de la nature de cette section, nous recherchons des candidat·es ayant une formation professionnelle et/ou de recherche dans le domaine des arts visuels, de la création, de la recherche, du film et des médias, ou des domaines multimédias. La maîtrise du français est un atout. Nous demandons à la personne retenue de s’engager pour un mandat d’au moins deux (2) ans au sein de la revue.

Relecteur-Correcteur/Relectrice-Correctrice – (2-3 postes ouverts)

Il s’agit d'un poste bénévole qui consiste à réviser des articles, des œuvres créatives et des critiques de livres avant leur publication. Les rédacteurs/rédactrices façonneront les pratiques éditoriales en cours et en évolution de The Goose et pourront être invité·es à participer à des ateliers de rédaction et à d'autres opportunités d'apprentissage.

La charge de travail est en moyenne de deux (2) à trois (3) heures par semaine pendant la période précédant nos publications au printemps et à l'automne, et nettement moins pendant les autres périodes de l'année.

Les candidatures de chercheurs/chercheuses établi·es, d'étudiant·es de cycle supérieur et de récent·es titulaires de doctorat, ainsi que de membres des communautés de la poésie, de l’écriture et des arts au Canada, sont les bienvenues. Les candidat·es doivent posséder de solides compétences en matière d’édition et de gestion des délais et être prêt·es à se familiariser avec notre système de publication en ligne. Des opportunités de mentorat et de formation seront offertes aux étudiant·es de cycle supérieur dans le cadre de ce poste. La capacité à réviser de la poésie et/ou à réviser en français est un atout. Nous demandons aux personnes retenues de s'engager à travailler avec nous pendant au moins un (1) an, si possible.

Si vous êtes intéressé·e par l’un ou l’autre de ces postes, veuillez envoyer un message avec votre CV aux co-rédactrices actuelles Abigail Fields, Brittni Mackenzie-Dale et Rachel Webb Jekanowski à l’adresse thegooseeditors@gmail.com avant le 30 novembre 2024. N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions.

Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour que The Goose reste une ressource vivante et en libre accès pour tous ceux et celles qui s'intéressent aux arts et à l’environnement.