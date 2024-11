Corneille. La Place royale, Le Menteur, La Suite du menteur. Lecture Bertrand Pazos et Aurore Paris (Univ. Paris Cité)

Lecture d'extraits des pièces de Corneille au programme de l'agrégation de lettres:

Corneille, La Place royale, Le Menteur, La Suite du Menteur

par Bertrand Pazos et Aurore Paris, comédiens, auteurs et metteurs et scène

à l'Université Paris Cité

Halles aux Farines

9, 15 esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris

Amphi 7C

Vendredi 15 novembre à 17h15

La lecture sera suivie d'un débat avec les acteurs.