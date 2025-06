"Villiers de l'Isle-Adam : le théâtre et la musique" (Paris)

« Villiers de l’Isle-Adam : le théâtre et la musique »

Journée d’étude, le samedi 14 juin 2025, 9h30-17h45.

Organisation : Sophie Lucet (Université Paris-Cité), Alice Folco (Université Grenoble-Alpes), Ana Orozco (Université Paris-Nanterre).

Université Paris-Cité, Campus des Grands Moulins , 10 Esplanade Pierre Vidal-Naquet, 75013 Paris

Salle Pierre Albouy, bâtiment C, 6ème étage

Programme:

9h30 : Accueil des participants

9h50 : Introduction de la journée

Alice Folco – PR études théâtrales, Université Grenoble Alpes/CNRS

Sophie Lucet – MCF Littérature et Arts du spectacle, Université Paris Cité

Ana Orozco – Doctorante, Université Paris Nanterre

10h05 – "Ce que la musique fait au drame : présence et portée de la musique dans Elën et Morgane / Le Prétendant"

Bertrand Vibert – PR Littérature, Université Grenoble Alpes

Adelaïde de Gemeaux – Docteur Littérature/théâtre, Université Paris-Est Marne-la-Vallée

10h50 – "La musique du Nouveau Monde : conceptions poétiques et dramaturgiques, réalisations scéniques"

Alice Folco et Sophie Lucet

11h45 – Discussion

11h30 – Pause

11h45-12h45 – Alexandre Georges (1850-1938), « la gloire d’Arras »

Sylvie Douche – PR Musicologie, Sorbonne Université

13h – 14h30 – Déjeuner

14h45 : Session musicale : Concert

Conception et présentation

Laurence Tibi – MCF Littérature et musique, pianiste, Université Paris Cité.

Compositions d’Alexandre Georges, du Nouveau Monde à Axël, par Laurence Tibi, Quentin Gailhac (MCF Philosophie et musique, violoniste), Ophélie Julien – Laferrière (artiste lyrique, mezzo-soprano), Ana Orozco (récitante)

I – Autour du Nouveau Monde :

• « La Mort des amants » (mélodie de Villiers de l’Isle-Adam, d’après le poème de Charles Baudelaire) voix/piano

• « Le Soir au fond des grandes allées » (d’après la mélodie « La Mort des amants » de Villiers de l'Isle-Adam, harmonisation pour violoncelle et piano par Alexandre Georges pour Le Nouveau Monde), violon/piano

II – Musique de scène pour Axël :

1) Alexandre Georges, « Axël », réduction orchestre et chœurs (violon/voix/piano) :

1ère partie, Le Monde religieux :

• Offertoire prélude

• Chœur de religieuses (latin, voix/piano) + récitant (L’Abbesse et L’Archidiacre)

• « Noël » chœur de religieuses invisibles / 2 chœurs (voix/violon), piano + récitant (l’Archidiacre et Sara ; L’Abbesse et l’Archidiacre)

• 2ème et 3ème partie : Le Monde tragique et le Monde occulte. « Scène du duel pendant l’orage » piano + récitant (Axël et le Commandeur)

• 4ème partie : Le Monde passionnel. Prélude : « La Galerie des sépultures », piano, violon + récitant (Sara) 2) Alexandre Georges : Mélodies d’après Axël :

• « Chanson de reître », voix/piano

• « Aubade », voix/piano

16h30 – Discussion

16h45 – Pause

17h – 17h45 – Session collective : "La musique dans Axël : questions diverses autour de l’édition du drame "

Table ronde animée par Pierre Causse (MCF, Etudes théâtrales, Université Rennes II) et Alexia Kalantzis (PRAG, Docteure en littérature française et comparée, Université Paris Cité), avec la participation de Alice Folco, Adelaïde de Gemeaux, Sophie Lucet, Ana Orozco, Bertrand Vibert