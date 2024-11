Florence Fix, Marie-Ange (dir.), Humanités ridicules au XIXe siècle

Au XIXe siècle, les « Humanités » restent le parcours académique obligé de la culture bourgeoise et de l’honnête homme. Une telle hégémonie se voit toutefois, au fil du siècle, de plus en plus malmenée et les humanités raillées comme les reliques d’un temps révolu : leur ridicule le disputerait à leur innocuité. En outre elles servent à leur tour à ridiculiser gouvernements et figures en vue qui se réclament de citations et modèles antiques.

Convoquant la littérature, l’histoire culturelle, la mythocritique, l’histoire de l’art et la culture médiatique, le présent ouvrage montre comment l'usage ridicule des « humanités » révèle les travers et aspirations de la société bourgeoise du XIXe siècle.

Ont participé à cet ouvrage : Jérémie Alliet, Étienne Bigné, Guillaume Cousin, Fanny Drouot, Baptiste Dumas-Piro, Florence Fix, Marie-Ange Fougère, Paul Garnault, Caroline Legrand, Corinne Saminadayar-Perrin, Apolline Streque et Esther Person-Bonvin.