Doctorant·e FNS en études françaises et musicologie (XVe siècle), Lausanne

La Section de français (médiéval) de la Faculté des lettres de l’Université de Lausanne met au concours un poste de doctorant·e FNS en études françaises et musicologie (XVe siècle).

Informations liées au poste

Entrée en fonction : 1er mars 2025

Durée du contrat : 1 an, renouvelable une fois deux ans

Taux d'activité : 100%

Lieu de travail : Lausanne-Dorigny

Vos activités

Le/la doctorant·e sera en charge d’une recherche sur les textes lyriques des sources polyphoniques du XVe siècle. Le corpus contiendra des chansons profanes de Guillaume Dufay et d'autres compositeurs, chansons conservées dans plusieurs recueils tels que le chansonnier Oxford, Bodléienne Canonici Misc. 213.

Le travail comportera un volet éditorial (édition papier et format numérique): les résultats attendus seront l’établissement des textes, leur transcription XML et leur édition.

En outre, le/la doctorant·e prendra part aux activités de l’équipe : participation à des ateliers scientifiques et à des rencontres internationales ; soutien au rayonnement du projet dans les réseaux scientifiques en Suisse et ailleurs.

Informations générales sur le projet

Financé par le Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique, le projet Voix contre voix. Pour un imaginaire de la polyphonie (XIVe-XVIe s.), consiste en une étude transdisciplinaire au croisement de la théorie littéraire de la musicologie, de la codicologie et de la performance. Son but est d’élaborer une redéfinition de la polyphonie littéraire, à travers une étude globale des enjeux de la « plurivocalité » dans divers domaines et dans différents genres. Par l'étude et l'analyse d'un corpus hybride de textes lyriques issus de sources musicales, le projet se propose d’interpréter le fonctionnement et les enjeux littéraires du phénomène de pluritextualité, et de replacer le canon littéraire dans le cadre plus large des réseaux musico-poétiques du XVe siècle. Etudiant des corpus inédits, le projet a enfin pour ambition d’expérimenter la performance en mettant en lumière les dimensions interactives, spatiales et scopiques du contrepoint médiéval.

Les candidat·e·s sont encouragé·e·s à développer une approche originale de cette recherche et à l’enrichir de leurs propres expériences et compétences, en accord avec les autres membres du projet.

L’équipe du projet, sous la direction de Madame la Professeure Agathe Sultan, est composée d'un doctorant·e et de deux chercheur·ses en post-doctorat.

Votre profil

Diplôme de Master (titre obtenu au moment de l'entrée en vigueur du contrat) dans un ou plusieurs des champs de spécialité suivants : histoire de la littérature française du Moyen Âge ou de la Renaissance (XIVe-XVIe siècles) ; édition de textes ; musicologie ; histoire du livre et des pratiques d’écriture.

Excellente maîtrise du français (native ou équivalente), de l’anglais scientifique et d'une autre langue européenne.

Maîtrise ou capacité à maîtriser rapidement les langues des sources : ancien et moyen français, latin.

Compétences ou intérêt pour la numérisation de corpus textuels, pour l’édition critique (numérique ou papier + numérique), pour l’innovation méthodologique ; compétences en musicologie ou intérêt pour la discipline.

Capacité à travailler en autonomie et en équipe, à collaborer avec des chercheur·ses à travers différentes disciplines (littérature française, philologie, musicologie, histoire du livre, histoire des arts, histoire sociale) et à évoluer dans un environnement international. Faire preuve de mobilité et d’adaptation.

Compétences ou intérêt pour l’organisation de manifestations scientifiques et culturelles.

Vos avantages

Un cadre de travail agréable dans un environnement académique multiculturel et diversifié.

Des possibilités de formation continue, une multitude d'activités et d'autres avantages à découvrir.

Pour tout renseignement complémentaire

Contacter : Madame la Professeure Agathe Sultan : agathe.sultan@unil.ch

Votre dossier de candidature

Délai de postulation : 16 décembre 2024

Les candidat·e·s dont le dossier sera retenu seront invité·e·s à un entretien de recrutement sur place ou en ligne mi-janvier 2025.



Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir via le système en ligne, au format PDF ou Word, un dossier complet contenant : une lettre de motivation exposant leur intérêt pour ce projet de recherche, un curriculum vitæ complet, avec la copie du diplôme de Master ou d’un diplôme équivalent, un exemplaire du mémoire, deux lettres de recommandation ou deux noms de référents scientifiques, avec leurs coordonnées.

