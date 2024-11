Valérie Aucouturier & Laurent Van Eynde (dir.), Raisonner en sciences humaines

Comment les savoirs en sciences humaines s'élaborent-ils ? Quelles sont les spécificités de la recherche en sciences humaines ? Qu’est-ce que raisonner en sciences humaines ? À travers des échantillons puisés dans les perspectives singulières de la littérature, de la philosophie, de l’histoire, de la sociologie, des sciences politiques et de l’économie, cet ouvrage met en exergue la fécondité des tensions générées par le statut problématique des sciences humaines dans leurs rapports aux sciences de la nature, à leurs objets et leurs méthodes, et dans leurs pratiques intra et interdisciplinaires.

Comment articuler ce qui relève du cas particulier et ce qui relève d’une structure explicative ? La spécificité des intérêts propres aux activités humaines (dont les sciences de la nature font d’ailleurs partie intégrante) rend raison d’une certaine résistance des sciences humaines à la tentation grandissante d’uniformiser et de standardiser les pratiques de recherche.

Être chercheur, c’est être prêt à se laisser surprendre, voire à abandonner ses hypothèses théoriques initiales. C’est donc d’abord un idéal de réflexivité et de confrontation des idées plutôt qu’un idéal d’universalité que doit viser la recherche scientifique.