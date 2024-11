(Ré)investissement du mythe pendant la période contemporaine : entre interférence, intertextualité et interprétation (Lafayette, Louisiane, Etats-Unis)

Appel à communications.

(Ré)investissement du mythe pendant la période contemporaine : entre interférence, intertextualité et interprétation

Conférence internationale du 11 au 12 avril 2025 à Lafayette

Le programme d’Études Francophones de l’Université de Louisiane à Lafayette est ravi d’annoncer sa prochaine conférence académique intitulée : (Ré)investissement du mythe pendant la période contemporaine : entre interférence, intertextualité et interprétation du 11 au 12 avril 2025. Chercheurs et chercheuses de tous les niveaux (professeurs, indépendants, étudiants de maîtrise et doctorat) sont invités à soumettre un bref résumé (200 mots) à conference.spring2025@gmail.com avant le 31 décembre 2024. Les réponses seront acheminées au cours de janvier 2025. Si une réponse plus rapide est requise à des fins de financement, prière de nous le signaler. Une sélection des actes paraîtra dans la revue Études francophones. La conférence se fera en présentiel à Lafayette mais le département accepte un nombre extrêmement limité d’intervenants en ligne à condition d’être dans l’incapacité d’obtenir un visa pour venir aux Etats-Unis.

Problématique :

Au passé comme au présent, dans les arts ou dans les sciences humaines, le concept de « mythe » peut transcender les notions d’espace et de temps tout en créant une infinité de possibilités de points de contact interdisciplinaires. A l’origine, le mot muthos désigne une parole ou un récit avant qu’Aristote ne le définisse comme une composante narrative essentielle de la tragédie dans La Poétique et qu’accompagné de Platon, il lui oppose le concept de logos. Si ce dernier est associé à la rationalité et à la logique, le muthos quant à lui renvoie alors au sens de « fable » et de « légende ». Loin de rester figé dans cette perspective antique, le mythe a évolué de manière diachronique au point de devenir un concept polymorphe utilisé à la fois dans les études historiques, anthropologiques, psychanalytiques, sociologiques et littéraires.

Dans son œuvre Mythologies, Roland Barthes attribue au mythe la fonction de transformer des objets ou des concepts ordinaires en symboles porteurs d'une signification culturelle et idéologique. La série Mythologiques de Claude Lévi-Strauss démontre aussi que les mythes sont universels et qu’ils renferment des systèmes de signes permettant de traduire des éléments de la réalité en des motifs récurrents trahissant une conscience universelle. Cette constatation est d’ailleurs partagée par Mircea Eliade, bien que de son côté, il insiste sur la sacralité du mythe car il peut être porteur d’une signifiance religieuse et existentielle transcendant la réalité profane. Carl Jung quant à lui parle plutôt d’un « inconscient collectif » qui archive dans l’esprit humain des expériences ancestrales permettant la formation de mythes communs et présents dans toutes les cultures. Au même titre que certains archétypes répertoriés dans sa théorie, le contact avec le mythe guide vers la réalisation de soi ou ce qu’il appelle « l’individuation ». En résumé, le concept de « mythe » est à la fois universel et pluridisciplinaire ce qui offre un terreau propice à la recherche et au questionnement.

Cette conférence a pour but d’ouvrir la porte de la réflexion à des chercheurs issus de différents domaines afin d’échanger et d’élargir les horizons de ses participants sur la question du réinvestissement du mythe dans la période contemporaine.

Les propositions de communication pourront explorer les axes suivants (non exclusifs) :

-Les mythes nationaux et les figures emblématiques

-Les mythes fondateurs et les mythes religieux

-Les espaces mythiques et la géocritique

-Les mythes et les légendes du monde

-Le mythe et l’inconscient collectif

-Le mythe et la corporalité

-Le mythe et les médias

Toutes ces thématiques peuvent être abordées séparément ou conjointement selon différentes approches (littéraires, sociologiques, historiques, cinématographiques, psychanalytiques, etc.), à la seule condition de traiter d’un corpus ou d’un terrain d’étude en lien avec la francophonie.

Cet évènement est gratuit et inclut tous les repas. Nous sommes malheureusement dans l’incapacité de fournir un soutien financier pour le transport et le logement. Lafayette est au cœur du pays cadien et créole (à une heure de Bâton-Rouge et deux heures de la Nouvelle-Orléans) et à la croisée de plusieurs cultures francophones qui partagent les mêmes racines historiques et linguistiques.

—



ENG

Call for papers

(Re)thinking Myth in the contemporary period: between interference, intertextuality, and interpretation

International conference from April 11th to 12th 2025



The Francophone Studies program at the University of Louisiana at Lafayette is pleased to announce its next academic conference: (Re)thinking myth in the contemporary period: between interference, intertextuality, and interpretation, April 11 and 12, 2025. Researchers of all levels (professors, independent researchers, graduate students) are invited to submit a brief proposal (200 words) to conference.spring2025@gmail.com before December 31, 2024. Responses will be disseminated over the course of January 2025. If a sooner response is required due to funding needs, please include that information. A selection of the conference papers will be published in the review Études francophones. Although the conference will be held in person, the department is accepting an extremely limited number of online presenters to accommodate those unable to obtain a US visa.

Topic :

In the past as in the present, in the arts as in the humanities, the concept of “myth” transcends time and space in offering limitless points of contact between diverse disciplines. Before its reframing by Plato, the word muthos denoted a speech or narrative. For him, muthos, concerning fables and legends, opposed logos, which evoked logic and rationality. Subsequently, in his Poetics, Aristotle defined muthos as an essential narrative component to tragedy. In the two millennia since, notions of myth and mythology have developed into polymorphic referents, serving the fields of history, anthropology, psychoanalysis, sociology, and literature today.

In his work Mythologies, Roland Barthes attributes to myth the ability to turn ordinary objects and ideas into powerful cultural and ideological symbols. Claude Lévi-Strauss's four-volume work, Mythologiques, explores the universality of myths as they contain semiological systems which allow reality to be translated into recurring motifs, pointing to a universal consciousness. This observation is shared by Mircea Eliade, who insists that the sacredness of myth signifies a religious and existential meaning transcending profane reality. Carl Jung, meanwhile, speaks of a “collective unconscious” which inscribes shared ancestral experiences into the human mind, allowing for shared myths found across cultures. According to his theory, contact with myth leads to self-actualization, or what he called “individuation.” In summary, the concept of “myth” is at the same time universal and multidisciplinary, offering fertile ground for research and interrogation.

This conference aims to facilitate interdisciplinary reflection and exchange to expand the horizons of its participants in rethinking myth in the contemporary period.

-Propositions for this conference could explore (but are not limited to) the following themes:

-National myths and emblematic figures

-Myth and the collective unconscious

-Origin myths and religious myths

-Mythic spaces and geocriticism

-World myths and legends

-Myth and embodiment

-Myth and Media

Each of these themes could be examined separately or together, according to different approaches and methodologies (literary, sociological, historical, cinematographic, psychoanalytic, etc.) on the sole condition of treating a corpus or field of study in connection with the francophone world.

This event is free and includes all meals. We are unfortunately unable to provide financial aid for travel and lodging. Lafayette is at the heart of Cajun and Creole country (one hour from Baton Rouge, and two hours from New Orleans) and sits at the crossroads of multiple francophone cultures sharing the same historical and linguistic roots.

—



Références bibliographiques :

Mythes fondateurs et religieux

Campbell, Joseph. The Hero with a Thousand Faces. Princeton UP, 1972.

Chevalier, Jean et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles. Paris : Robert Laffont/Jupiter, 1982.

Eliade, Mircea. Mythes, rêves et mystères. Paris: Gallimard, 1957.

Eliade, Mircea. Aspects du mythe. Paris: Gallimard, 1963.

Eliade, Mircea. Le mythe de l'Éternel Retour: Archétypes et répétitions. Paris: Gallimard, 1963.

Frazer, James George. Le Rameau d’or. 1915. Paris: Robert Laffont, 1998.

Hamilton, Edith. La Mythologie, ses dieux, ses héros, ses légendes. Alleur (Belgique) : Nouvelles Editions Marabout, 2006.

Mythes nationaux et figures emblématiques

Barthes, Roland. Mythologies. Paris: Seuil, 1957.

Valade, Bernard. "La mythologie : histoire de la recherche." Mythes croyances du monde entier, vol. 5, Le monde occidental moderne, pp. 402-417.

Mythe et inconscient collectif

Jaspers, Karl, et Carl Jung. Introduction à l'essence de la mythologie. Traduit par Henri Del Medico, Paris: Payot, 1953.

Jung, Carl G. Dialectique du moi et de l’inconscient. 1933. Paris: Gallimard, 1964.

Mythe et sociologie

Benoist, Luc. L’ésotérisme. Paris : Presses Universitaires de France, 1963.

Bourdieu, Pierre, et Jean-Claude Passeron. Sociologues des mythologies et mythologies de sociologues. 1963

Blumenberg, Hans. Work on Myth. Trans. Robert Wallace, MIT Press, 1988.

Cazeneuve, Jean. Les mythologies à travers le monde. Paris : Hachette, 1966.

Detienne, Marcel. Transcrire les mythologies. Tradition, Ecriture, Historicité. Paris: Albin Michel, 1994.

Detienne, Marcel. L'invention de la mythologie. Paris: Gallimard, 1981.

Pouillon, Jean. "La fonction mythique." Le temps de la Réflexion, vol. 1, 1980.

Mythe et anthropologie structurale

Durand, Gilbert. Les Structures anthropologiques de l’imaginaire. PUF, 1968.

Lévi-Strauss, Claude. Anthropologie structurale. 1958. Rééd. Pocket, 2003.

Lévi-Strauss. Mythologiques.

Vol. 1: Le Cru et le cuit. Paris: Plon, 1964.

Vol. 2: Du miel aux cendres. Paris: Plon, 1967.

Vol. 3: L'Origine des manières de table. Paris: Plon, 1968.

Vol. 4: L'Homme nu. Paris: Plon, 1971.

Études comparatives et approche historique des mythes

Brunel, Pierre. Dictionnaire des mythes littéraires. Monaco : Ed. du Rocher, 1988.

Friedrich Max Müller. Essai de mythologie comparée. Paris, 1859. Rééd. Mythologie comparée, Robert Laffont, 2002.

Witzel, Michael. The Origins of the World's Mythologies. Oxford University Press, 2012.