Avec l’invention d’une étonnante narration collective, d’un "Nous" choral en hommage à la poétesse Sappho, le "roman" poétique de Selby Wynn Schwartz intitulé Après Sapho et publié en 2022 nous plonge dans la vie intellectuelle du début du XXᵉ siècle aux côtés de figures amies de l’Imaginaire : Natalie Barney, Renée Vivien, Romaine Brooks, Gertrude Stein, Virginia Woolf, Sarah Bernhardt, Isadora Duncan, Lina Poletti, Eleonora Duse, Colette. Le recueil de fragments est accueilli dans la collection L'Imaginaire (Gallimard) avec des Préfaces d'Anne F. Garréta et Estelle Meyer nous porte à travers l’Histoire et tissent des liens entre les destins d’écrivaines, peintres et artistes qui ont toutes cherché à atteindre leur moi véritable et à résister à l’oppression. Sensible au désir lesbien et à celui d’être ensemble, se lit à la fois comme une biographie, roman, portrait, manifeste, récit expérimental.

(Illustr. : La Primavera de Romaine Brooks, 1911-1913)