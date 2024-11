La Revue de Littérature Comparée présente sa nouvelle formule : les Dossiers de recherche

À compter de l’année 2025, la Revue de Littérature comparée réserve une partie du sommaire de chacun de ses numéros à la rubrique des « Dossiers de recherche ».



Le « dossier de recherche » regroupe 3 à 4 articles autour d’une question ou d’un état précis d’une question relative à la littérature générale et comparée actuelle. Il est placé sous la responsabilité d’une coordinatrice ou d’un coordinateur qui, en accord avec les directeurs et le comité de rédaction de la Revue de Littérature comparée, détermine le sujet du dossier, en sollicite les contributrices et contributeurs, en assure la coordination et en rédige l’introduction.



Les propositions de dossiers de recherche (titre provisoire ou définitif et sommaire pressenti) sont à envoyer à Marie Mossé, secrétaire de la Revue de Littérature comparée, à l’adresse suivante : marie.mosse@u-paris.fr.



Numéros disponibles sur Cairn : https://www.cairn.info/revue-de-litterature-comparee.htm

Site web de la revue : https://www.klincksieck.com/les-livres/revues/6-revue-de-litterature-comparee#xd_co_f=MjE5M2UyNjM2ZDRmYjU3MTkyMzE2NTIxMTIyNjcxMDM=~

Directeurs et directrice : Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux, Anne Teulade