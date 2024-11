Simon-Pierre Chevarie-Cossette et Christian Nadeau, Qu’est-ce que la responsabilité?

Être responsable de notre conduite passée, c’est, en un sens, devoir en répondre. Cela signifie d’accepter qu’on en est l’auteur, à titre d’individu ou de membre d’un groupe. Mais cela implique aussi de devoir la défendre, c’est-à-dire de la justifier si possible ou de l’excuser et parfois d’en accepter les conséquences négatives. Bref, si nous sommes responsables, c’est que nous sommes concernés et que nous devons réagir. À la difficulté psychologique de cette prise de responsabilité s’ajoutent des défis intellectuels majeurs. Peut-on être responsables si notre conduite est due à des mouvements d’atomes déterminés ou soumis au hasard? Comment pourrait-il y avoir responsabilité à titre de membre d’un groupe qui échappe à notre contrôle?