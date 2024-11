Master's Program in French Studies at University of Missouri

L'UFR de langues, littératures et cultures de l'université du Missouri (Etats-Unis) accepte actuellement les candidatures à son programme de master.

Deux filières au choix: 1) littérature et études culturelles, et 2) équivalent FLE (Master of Arts with Language Teaching Emphasis).

Les candidats retenus seront chargés d'un cours par semestre pendant leur résidence (deux ans).

Salaire 19.440,00$ brut par an, dispense complète des frais de scolarité et assurance maladie incluses.

Pour plus d’informations, contactez Dr. Mary Jo Murature : MuratoreM@missouri.edu