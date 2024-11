Antoine Vuille, Contre la culture du clash

Nous nous contentons trop souvent de mépriser les idées politiques auxquelles nous n’adhérons pas. Dans une société polarisée, les représentants de « l’autre bord » sont tenus pour irrationnels, dogmatiques et pétris de préjugés. On ne dialogue pas avec eux, on les combat. Cet ouvrage propose de remettre l’argumentation au centre des débats d’idées. Si le désaccord persiste, il y a fort à parier que chaque camp dispose de quelques raisons en sa faveur. Aussi doit-on commencer par prendre nos adversaires au sérieux et évaluer avec honnêteté la solidité de leurs justifications. L’essai entend pour ce faire clarifier la structure logique des arguments, mettre en lumière les vices et vertus dialectiques et dégager les conditions de légitimité des décisions démocratiques. En articulant ces trois approches, on peut espérer contribuer à endiguer la culture du clash qui mine aujourd’hui le débat public.