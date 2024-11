Marion Lemoine-Schonne et Magali Watteaux (dir.), Découvrir, inventer, innover en sciences sociales

Alors que les grandes découvertes scientifiques connues du grand public sont souvent issues des sciences exactes, l’enjeu de ce troisième volet de la collection « Métier de chercheur·e » est de montrer en quoi consistent les découvertes, inventions et innovations en sciences humaines et sociales au travers de l’expérience des chercheurs. Qu’est-ce qu’inventer quand on est juriste ? Entre découverte et redécouverte, comment s’exerce le métier d’historien ? De quoi procèdent les innovations dans les disciplines d’observation de la société, quels en sont les freins ? L’ouvrage porte également sur les incitations croissantes à l’interdisciplinarité dans le rapport à la découverte ainsi que sur l’impact des nouvelles technologies et des appels récurrents à l’innovation – entrepreneuriale, technologique ou sociale – par les institutions pilotes de la recherche. Les questions sont riches et nombreuses, irriguant l’ensemble des contributions rassemblées.

En interrogeant la condition du chercheur dans son singulier métier, qu’il soit rattaché à un organisme de recherche ou enseignant-chercheur, qu’il soit jeune chercheur en formation ou au sommet de sa carrière, l’ouvrage combine de manière originale des témoignages et des analyses, invitant à la réflexivité sur ce sujet peu traité.

