Les arts sous la contrainte/The arts under constraints (Liège)

Appel à communication

15ème Colloque International du CIPA : "Les arts sous la contrainte"

Date : 8-9 octobre 2025

Lieu : Université de Liège

Organisation : UR Traverses/CIPA

La contrainte, loin d’être un obstacle à la créativité, apparaît comme un véritable catalyseur d'innovation et de réflexion critique dans les arts et la littérature. En effet, lorsque les artistes se fixent des règles ou des limites, ils se retrouvent souvent à explorer des territoires inédits, générant des œuvres qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans cette démarche. Les pratiques artistiques se nourrissent de cette tension. Comme l’a souligné Rosalind Krauss, aborder ce paradoxe en analysant comment la contrainte influence la production et la réception de l'œuvre revient à remettre en question la notion romantique d’« originalité » en soulignant que les artistes naviguent nécessairement entre innovation et répétition, entrave et liberté.

À l'ère contemporaine, la contrainte continue d'être un sujet d’étude qui se manifeste sous diverses formes dans les pratiques artistiques. En littérature, la contrainte peut inclure des règles formelles comme la rime, la métrique ou des dispositifs narratifs spécifiques. Dans les arts visuels ou la musique, elle peut se traduire par des limitations de matériaux ou de techniques ou encore par des œuvres constituées au départ d’œuvres déjà existantes (ready-made, art trouvé, sampling, effacement, etc.).

Pour beaucoup, le groupe OuLiPo et ses déclinaisons ultérieures (OuBaPo, OuCiPo…) incarne cette exploration systématique de la contrainte. L’approche développée par ce collectif, fondée sur des modèles extra-esthétiques (entre autres mathématiques et informatiques), montre que ces modélisations et confrontations peuvent offrir de nouvelles perspectives quant aux enjeux les plus fondamentaux de la création littéraire. Le caractère interdisciplinaire de cette approche n’est du reste plus à démontrer. Il se déploie selon deux axes principaux et complémentaires : le premier consiste à rapprocher la production littéraire de modèles non-littéraires ; quant au second, il revient à mettre en œuvre un processus de « littératurisation », terme désignant « le procédé qui consiste à transformer en structure littéraire une structure empruntée à une autre discipline » (Marcel Bénabou).

Ce 15ème colloque international du CIPA entend aller au-delà du seul corpus littéraire pour s'ouvrir à d'autres champs d'expression artistique, tels que la musique et les arts visuels. De manière plus générale, il entend envisager la contrainte comme un « cluster concept » (Jan Baetens et Bernardo Schiavetta) plutôt que comme une simple notion figée. La contrainte devant rester souple et intégrée dans un « faisceau de critères graduels », cela implique une certaine flexibilité, non seulement dans sa définition, mais aussi dans l’analyse de ses modes de déploiement au sein de la production artistique. Enfin, au-delà et en-deçà des paradigmes esthétiques, la contrainte peut également être analysée à travers le prisme des normes culturelles et sociales. Les artistes, en imposant des limites à leur pratique, peuvent critiquer ou interroger ces normes, créant des dialogues avec le public ou les institutions finançantes, remettant en question ou, au contraire, se soumettant aux attentes de ces dernières (censure, auto-censure, marché de l’art, posture d’artiste, etc.).

Les propositions de communication (250-300 mots) doivent être envoyées avant le 30 mai 2025 aux adresses suivantes : mdelville@uliege.be, livio.belloi@uliege.be, cpirenne@uliege.be, jbawin@uliege.be. Merci d'inclure une brève biographie (100 mots) ainsi que les coordonnées de l’auteur.

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais. Elles devront s’inscrire dans une durée de 30 minutes, suivies d’un temps de discussion.

Call for papers

15th CIPA International Conference: “The arts under constraints”

Date: October 8-9, 2025

Place: University of Liège

Organization: UR Traverses/CIPA

Far from being an obstacle to creativity, constraint appears to be a genuine catalyst for innovation and critical reflection in the arts and literature. When artists set themselves rules or limits, they often find themselves exploring uncharted territory, generating works that might not otherwise have seen the light of day. As Rosalind Krauss has suggested, addressing this paradox by analyzing how constraints influence the production and reception of work amounts to questioning Romantic notions of “originality” by emphasizing that artists necessarily navigate between innovation and repetition, restrictions and freedom.

In the contemporary era, constraints continue to be a prominent and multifaceted topic in artistic practice and theory. In literature, they can include formal rules such as rhyme, meter or specific narrative devices. In the visual arts or music, it can take the form of limitations on materials or techniques, or even works built from already existing ones (ready-made, found art, sampling, erasure, etc.).

For many, the OuLiPo group—along with its later avatars (OuBaPo, OuCiPo…)—embodies this systematic exploration of constraint. The approach developed by this collective, based as it is on extra-aesthetic (including mathematical and computer) models, shows that such modelings and confrontations can open up new perspectives on some of the most fundamental issues surrounding literary creation. The interdisciplinary nature of this approach deploys itself along two principal lines. The first brings literary production closer to non-literary models; the second implements a process of “literaturization”, a term that designates “the process of transforming into a literary structure a structure borrowed from another discipline” (Marcel Bénabou).

CIPA's 15th international colloquium aims to go beyond the literary corpus and look at other fields of artistic expression, such as music and the visual arts. More generally, it intends to consider constraint as a “cluster concept” (Jan Baetens and Bernardo Schiavetta) rather than as a fixed notion. Since constraint must remain integrated into a “cluster of graduated criteria”, this implies a certain flexibility, not only in its definition, but also in the analysis of its modes of expression within artistic production. Lastly, beyond and beneath aesthetic considerations, constraint can also be analyzed through the prism of cultural and social norms. By imposing limits on their practice, artists interrogate these norms, creating dialogues with the public or funding institutions, questioning or, on the contrary, submitting to the latter's expectations (censorship, self-censorship, art market, authorial stance, etc.).

Paper proposals (250-300 words) should be sent by May 30, 2025 to the following addresses: mdelville@uliege.be, livio.belloi@uliege.be, cpirenne@uliege.be, jbawin@uliege.be. Please include a brief biography (100 words) and the author's contact details.

Papers may be presented in French or English. They should last 30 minutes and will be followed by a time for discussion.