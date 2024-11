Bruno Trentini (dir.), Le corps spectatoriel à l'épreuve

Partageant un air de famille avec l’étrange satisfaction que l’on éprouve après une longue marche ou un travail éreintant, de plus en plus d’expériences esthétiques mettent le corps spectatoriel à l’épreuve et aboutissent tout de même à une expérience plaisante. Si cette alliance d’attraction et de répulsion n’est pas nouvelle, et s’inscrit dans la tradition esthétique qui se saisit du sublime et du tragique, les situations artistiques rétives, elles, se diversifient : des œuvres éblouissent jusqu’à l’aveuglement, d’autres angoissent, stressent et horrifient – ou encore démunissent. Ces réactions se retrouvent autant dans les arts plastiques, la danse, le théâtre, le cinéma et la musique que les jeux vidéos et les jeux pervasifs.

Qu’on ait la tête qui tourne, le souffle coupé ou les bras qui tombent, quelque chose se passe. Quelque chose intrigue et résiste. De telles expériences rugueuses ont pu advenir à la suite d’une histoire de la posture spectatorielle qui a rendu possible une certaine forme de jeu avec la tension.

Les analyses de cet ouvrage cartographient ces expériences, sans toutefois perdre de vue la manière dont les industries culturelles tentent de se les approprier et, souvent, de les dévoyer.

Sommaire

Éprouver l’éprouvant. Avant-propos – Bruno Trentini

L’inclination spectatorielle en tension

Chapitre 1. Le spectateur à l’épreuve du jeu et du don : résonances esthétiques – Agnès Lontrade

Chapitre 2. Le corps spectatoriel saisi par un feuilleté des temps – Christian Ruby

Chapitre 3. La scène au-delà du spectacle – Barbara Formis

Chapitre 4. La place du corps en tant qu’avatar au sein des jeux pervasifs – Ugo Schimizzi

À l’épreuve d’œuvres qui échappent

Chapitre 5. Être spectateur de l’idiot : la recherche d’un point de vue – Coline Mathet

Chapitre 6. À l’épreuve des disjonctions. Sur deux œuvres d’Anri Sala – Marianne Massin

Chapitre 7. Acéphale aveuglé : épreuves de saturation éminente dans quelques expériences spectatorielles – Antoni Collot

Des situations spectatorielles rétives

Chapitre 8. Le paradoxe de l’horreur : la peur comme émotion positive – Katerina Bantinaki

Chapitre 9. À bout de force. Une esthétique du corps fatigué – Bruno Trentini

Chapitre 10. Sentir et apprécier sensiblement les efforts d’autrui en tant que spectateur – Thomas Morisset