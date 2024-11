AAC – 11ème Graduate Conference avec Nancy Fraser (Sciences Po)

*** ENGLISH BELOW ***

Chers et chères collègues,

Nous avons le plaisir de lancer un appel à contributions pour la 11ème conférence doctorale en théorie politique, organisée par Sciences Po à Paris, France, qui se tiendra les 19 et 20 mai 2025. Le thème de cette année, « Éthique et politique », explore les intersections complexes entre les préoccupations éthiques et les institutions politiques dans les sociétés contemporaines.

Nous sommes honorés d’accueillir la Professeure Nancy Fraser en tant que conférencière invitée. Son œuvre, qui a profondément influencé la théorie critique, a significativement marqué les débats sur la justice, la démocratie et l’éthique de la vie publique.

Nous encourageons les contributions de doctorants, de jeunes chercheurs et de spécialistes en théorie politique et domaines connexes, en français ou en anglais. Les propositions peuvent aborder divers sujets liés à l’éthique et à la politique, tels que la justice, les valeurs démocratiques, les dynamiques de pouvoir et les inégalités mondiales.

Modalités de soumission :

Abstract : 250 mots (+ une courte note biographique)

Date limite de soumission : 12 janvier 2025

Envoyez vos propositions à : gradconf2025@gmail.com

Vous trouverez ici un document détaillant l’appel à communications, incluant une présentation globale du thème, trois axes de recherche proposés, ainsi que des idées de sujets.

Nous attendons vos contributions avec impatience et espérons vous accueillir à Sciences Po pour un événement que nous espérons riche en échanges et en apprentissages.

Bien cordialement,

Le Comité d’organisation (Cloé Artaut, Thomas Charrayre, Sibylle Léonard & Ciara Luxton)

***

Dear colleagues,

We are delighted to invite submissions for the 11th Graduate Conference in Political Theory, organised at Sciences Po in Paris, France, which will be held on May 19th-20th, 2025. This year, our theme is “Ethics and Politics”, focusing on the complex intersections between ethical concerns and political frameworks in contemporary societies.

We are honoured to welcome Professor Nancy Fraser as our keynote speaker, a leading voice in critical social theory, whose work has significantly influenced debates on justice, democracy, and the ethics of public life.

Following this link, you will find a detailed call for papers, including an overview of the conference theme, three thematic axes, and suggested topics to consider.

We encourage contributions from graduate students, early-career researchers, and scholars in political theory and related fields, either in French or English. Papers may address a wide range of topics related to ethics and politics, including justice, democratic values, power dynamics, and global inequalities.

Submission Guidelines :

Abstract: 250 words (+ a brief biographical note)

Deadline for submissions: January 12, 2025

Submissions should be sent to: gradconf2025@gmail.com

We look forward to your contributions and to welcoming you to Sciences Po for what we hope will be a stimulating and rewarding event!

Best wishes,

The Organising Committee (Cloé Artaut, Thomas Charrayre, Sibylle Léonard & Ciara Luxton)