Numéro inaugural de la Revue Internationale des Inventions Théâtrales en Afrique (RITA)

Appel à contributions : Revue Internationale des Inventions Théâtrales Africaines (RITA)

La Revue Internationale des Inventions Théâtrales Africaines (RITA) lance un appel pour son numéro inaugural sur l'invention théâtrale dans les contextes africains. Le comité de rédaction invite les auteurs à soumettre des essais académiques, des réflexions, des critiques de production, ainsi que des extraits et/ou des enregistrements ou des captations de pièces de théâtre pour un numéro spécial à paraître en 2025. Les contributeurs sont invités à explorer le thème de l'invention théâtrale sous différents angles et perspectives, y compris, mais sans s'y limiter, l'étude de l'avant-gardisme dans le théâtre africain, les connexions du théâtre à l’action politique et au terrorisme, les (ré)inventions scéniques exploitant des formes traditionnelles de création et de vie, les modèles endogènes de critique théâtrale, les explorations théoriques ou les critiques de l'invention en tant que concept dans le domaine du théâtre et de la performance en Afrique. Le comité cherche des propositions de chercheurs en sciences humaines et sociales travaillant dans divers contextes et langues d'Afrique. Il invite également les créateurs de théâtre à soumettre des propositions sur l'artisanat et/ou les conditions de la création théâtrale.

Le numéro spécial, intitulé « Repenser l'invention dans le théâtre africain », vise à faciliter une vue d'ensemble interdisciplinaire des concepts d'invention ou d'inventivité saisis comme des outils heuristiques permettant de renouveler, voire recadrer les discussions scientifiques et artistiques menées sur les artistes de théâtre africains en tant qu'inventeurs de traditions scéniques locales et mondiales.

RITA est une revue à comité de lecture qui sera publiée en ligne et en libre accès ; elle est hébergée par le Center for Research Data and Digital Scholarship de l'Université du Colorado Boulder aux États-Unis. Elle a été créée par les membres fondateurs de l'Atelier de Recherche sur l'invention théâtrale en Afrique Francophone (ARIT-AF) pour réunir des travaux scientifiques et artistiques sur la création théâtrale dans les contextes africains. RITA est une revue semestrielle qui publie un numéro spécial et un numéro « varia » par an.

Les auteurs intéressés peuvent soumettre une proposition de 500 mots avec une courte biographie, en français, en portugais ou en anglais, avant le 15 décembre 2024, aux membres du comité de rédaction :

Brian VALENTE-QUINN : Brian.Valente-Quinn@colorado.edu

Kouamé Gérard YAO : yao.kouame93@ufhb.edu.ci

Pingdewindé Issiaka TIENDRÉBÉOGO : pingdewinde.tiendrebeogo@ujkz.bf

Le comité de rédaction répondra à toutes les propositions avant le 3 janvier 2025. Les manuscrits complets (6 000 mots) des propositions acceptées seront soumis avant le 15 mars 2025. Après un processus d'évaluation en double aveugle et de corrections, le numéro complet sera mis en ligne à l'automne 2025. Le prochain numéro de la revue sera un numéro varia et sera publié au début de l'année 2026.

Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter Brian.Valente-Quinn@colorado.edu.

À propos de la revue:

Comité de rédaction:

Brian Valente-Quinn, Université du Colorado Boulder (États-Unis)

Pingdewindé Issiaka TIENDREBEOGO, Université Joseph Ki-Zerbo (Burkina Faso)

Kouamé Gérard YAO, Université Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire)

Comité scientifique: