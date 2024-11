Assistant de recherche en littératures romanes et/ou comparées, diaspora studies, media studies, ethnologie et/ou science politiques et/ou sociales (Univ. de Bremen, Allemagne)

Dans l'école doctorale 2686 « Études de contradictions – Constellations, heuristiques et concepts de contradictions » financée par la Fondation allemande pour la recherche, 13 postes sont disponibles à l'Université de Brême – sous réserve de l'approbation du projet.

Associé de recherche (f/m/d), Groupe salarial 13 TV-L / étendue des postes 75%

à pourvoir au 1er juin 2025 pour une durée de 3 ans en vue d'un doctorat.

Au sein de l'école supérieure interdisciplinaire, études culturelles empiriques, anthropologie sociale et culturelle, linguistique interdisciplinaire, études littéraires (études romaines, littératures nord-américaines et postcoloniales, études médiévales germaniques et premières études modernes), droit, géographie humaine, sciences politiques, histoire. d'Europe de l'Est, la philosophie et les études religieuses coopèrent.

Nous vous invitons à soumettre avant le 29 novembre 2014 des candidatures relatives à un ou plusieurs des sujets mentionnés.

L’annonce complète peut être consultée à l’URL fournie.

Les candidatures internationales provenant d’Europe, des Amériques et des pays du Sud sont particulièrement les bienvenues.

Les langues de travail dau sein de l'école seront l'anglais et l'allemand, la redaction de la thèse dans une langue romane est pourtant possible.

Pour les questions concernant les études romaines vous pouvez contacter (en plus de l'administration du GRK) Mme le Prof. em. Dr. Gisela Febel : febel@uni-bremen.de