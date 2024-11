L'intuition : une étincelle au coeur des arts et des cultures ? (INHA & Sorbonne nouvelle)

Le colloque a pour but de poursuivre et d’élargir la démarche initiée lors du séminaire sur ce thème qui se tient d’octobre 2024 à juin 2025, en partenariat de Langarts (Comité de pilotage interuniversitaire dirigé par Véronique Alexandre Journeau) avec le CEAC (Centre d’études des arts contemporains de l’université de Lille) représenté par Biliana Vassileva (MCF-HDR, danseuse). L’argumentaire est présenté sur le site Langarts (Langages artistiques Asie-Occident) : https://langarts.hypotheses.org/5431.

Le séminaire aura abordé la notion d’intuition :

(1) dans son émergence, avec un fondement culturel tel que la notion de 知音 zhiyin en Chine, et l’on se demandera dans quelle mesure une expérience de même nature est apparue ailleurs ;

(2) dans une approche empirique et théorique à partir d’analyse du processus intuitif dans les démarches artistiques, et l’on appréciera en particulier que soient proposées des contributions en recherche création.

L’approche de l’intuition se faisant dans l’esprit du partage d’expérience entre les arts et entre les cultures selon la tradition Langarts, on présentera à autrui la façon dont ce phénomène est perçu et ressenti dans son art et dans sa culture.

—

Les Comités Langarts qui évalueront les propositions souhaitent privilégier celles pouvant susciter des échos entre arts et cultures, ainsi que celles de doctorants relevant des centres partenaires. Chaque intervenant disposera de 30 minutes (temps des questions inclus)

Forme des propositions de communication (en français ou en anglais) :

Un résumé d’environ 300 à 350 mots

Une brève biographie-bibliographie (10 à 12 lignes de l’auteur sur son parcours, ses titres et rattachements, ses publications les plus importantes et récentes).

Adresse de correspondance pour le colloque : <langarts@orange.fr>

(Précisez à chaque correspondance « votre nom_colloque Langarts 2025 » dans l’objet).

Dates à retenir

Date limite d’envoi des propositions de communication : 1er décembre 2024

Date de réponse après évaluation des propositions : 1er février 2025

Date limite pour confirmer votre venue (pour les communications acceptées) : mi-mars 2025

Date limite d’envoi des titres et résumés définitifs (bilingue) : mi-avril 2025

Date limite de soumission des articles issus des communications : 31 juillet 2025

Publication dans la collection « L’univers esthétique » chez L’Harmattan : fin 2025.