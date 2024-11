La règle du jeu, n°83 : "l'Europe contre l'antisémitisme"

L’antisémitisme est là, de retour en Europe, éternellement le même et vêtu d’habits neufs. Depuis le 7 octobre, il ronge de nouveau nos démocraties. Sournois ou véhément, de plus en plus violent, c’est comme un nuage noir qui, de Malmö à Bruxelles ou aux campus des universités françaises, plane sur le continent européen.

Pourtant l’Europe, avant d’être une géographie en construction, est une histoire qui nous oblige et, avant d’être un projet, elle a été un tombeau pour ses communautés juives décimées durant la Shoah.

Comment penser cette résurgence du mal ? Quels sont des dernières mutations ? Ses invariants ? Quelles en sont les nouvelles cellules souches ? Qui en sont les pervers, les cyniques et les idiots utiles ? Et, s’il est illusoire de croire l’éradiquer, comment peut-on, comment doit-on résister contre lui ?

Ce sont ces questions que La Règle du jeu adresse aux intellectuels, aux artistes, aux écrivains, aux politiques ou aux journalistes qu’elle a rassemblée lors d’un grand congrès contre l’antisémitisme, le 3 juin dernier, à Paris. Participeront à ce dossier notamment notamment :

Yäel BRAUN-PIVET, Gérard LARCHER, Anne HIDALGO, Bernard-Henri LÉVY, Christine ANGOT, Caroline FOUREST, Delphine HORVILLEUR, Julia KRISTEVA, Justine LÉVY, Abnousse SHALMANI, Nathan DEVERS, Yann MOIX, Douglas MURRAY, Philippe VAL, Bernard CAZENEUVE, Manuel VALLS, Sandrine KIBERLAIN, Yvan ATTAL, Patrick BRUEL, Stéphane FREISS, Yonathan ARFI, Patrick KLUGMAN, Samuel LEJOYEUX, Rabbi Levi MATUSOF, Thorniké GORDADZÉ,Maurizio MOLINARI, Pedro J. RAMÍREZ, Nils MINKMAR.

Mais aussi :

- Un texte inédit de Gérard de Cortanze sur Louis XVI.

- Une nouvelle inédite de Jean-Baptiste Semerdjian sur les « amour invisibles ».

- Un article de Pierre-Antoine Chardel sur Derrida et la religion

- Un article inédit de Joseph Cohen sur le cosmopolitisme.