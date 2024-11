Le respect (revue Approches)

Appel à contributions

Approches n° 190 (printemps-été 2025)

Approches est une revue de sciences humaines, d’arts et de littérature née en 1974. Indépendante, la revue vise à éclairer le contemporain à distance de l'actualité éphémère, encourageant la pluralité des regards et points de vue.

La vocation d’Approches n’est pas strictement scientifique. La revue accueille des articles venus de tous horizons, universitaires ou non. Le projet est de donner l’occasion aux auteurs, éventuellement spécialistes, de parler à des non-spécialistes et de permettre au lecteur de jeter des ponts entre les diverses voies d'approches. Libre à chacun des contributeurs de travailler comme il l’entend dans son champ de compétences.

La revue accueille trois types d’articles, inédits :

- articles pour le dossier thématique (tout type d'approche en arts, littérature et sciences humaines)

- articles pour la rubrique « Culture »

- tous les autres articles peuvent être acceptés en fonction de leur qualité et de leur pertinence appréciées par le comité de rédaction.

Pour le numéro 190 (printemps-été 2025), Approches accueille les articles répondant à l’intitulé du numéro :

« LE RESPECT »

En dehors des contributions thématiques, les auteurs peuvent, s’ils le souhaitent, adresser de manière spontanée un projet d’article (sous forme libre, présentant rapidement le sujet exploré et l’angle choisi).

Une réponse de la revue sera ensuite apportée, avec d’éventuelles remarques.

Format des propositions

Merci d'adresser vos propositions sous une forme libre mais brève, n'excédant pas une page et de l'accompagner de quelques lignes de C.V.

Format des articles

La longueur des articles est libre, dans la limite de 20.000 signes (espaces non inclus) pour le dossier et 10.000 signes pour la rubrique « Culture » et les autres articles.

Les indications de style pour la présentation de l’article se trouvent sur la page :

https://drive.google.com/file/d/1pL9FN2SCIMTLCtD3qhJrrv3gO1Kiituk/view?usp=sharing

Calendrier

Jusqu’au 24 novembre 2024 : adresser une proposition d’article à : revueapproches@gmail.com

À partir du 15 décembre 2024 : réponse du comité de rédaction

2 mars 2025 (dernier délai) : remise des articles

Mi-avril 2025 : publication du numéro (version papier).