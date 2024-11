Bourses de master et de doctorat à l’Université de l’Illinois (Urbana-Champaign, USA)

Le Département de français et d’italien de l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign invite les candidatures à ses programmes de master et de doctorat en études françaises pour l’année universitaire commençant en août 2025. Tous les étudiants admis à nos programmes reçoivent une exemption des frais d’inscription et une aide financière pendant 4 à 6 années universitaires sous forme de bourses d’études et de contrats d’enseignement ou d’assistant de recherche, de même qu’une aide financière garantie pendant l’été.

Spécialisations et programmes interdisciplinaires

Proposant des spécialisations en a) littérature et culture françaises et francophones, b) linguistique, et c) enseignement du français langue étrangère, notre département initie ses doctorants à la recherche interdisciplinaire et les forme pour une carrière universitaire aux États-Unis et ailleurs. Au département, les domaines des études visuelles et médiatiques, critical theory, cinéma, gender studies et queer studies, immigration, les littératures francophones et méditerranéennes, les études proustiennes et l’étude des langues minoritaires sont particulièrement bien représentés (frit.illinois.edu/directory/faculty). Plusieurs de nos étudiants enrichissent leur formation par une certification additionnelle dans une autre discipline. Parmi les programmes de spécialisation secondaire offerts sur notre campus, on trouve notamment : linguistique des langues romanes, sciences de l’apprentissage des langues, études africaines, études caribéennes et latino-américaines, études cinématographiques, gender studies, queer studies, études médiévales... L’encadrement professionnel individuel accordé à chaque étudiant conduit la majorité de nos diplômés à trouver un poste dans l’enseignement supérieur.

Diversité et projets de recherche

L’engagement de notre département pour la diversité et l’inclusion est reflété dans les projets de recherche novateurs menés par nos professeurs et doctorants. Quelques thèses en cours ou soutenues récemment au département : “Language Practices of a Digital Black Feminist Community on French Twitter: Gender, Race, and Identity,” “Writing the Self in the Language of the Other: Trauma and the Body in Autobiographical Novels by Female Iranian Exiles in France,” “Social Ties in Language Use, Maintenance, and Shift Among the Congolese in Urbana-Champaign: A Sociolinguistic Study,” et “21st Century Black Beauty Resistance: Collectivism, Individuality, and In/Visibility in Black French Women’s Body and Hair Representations.” Quelques publications récentes de nos professeurs : The Dialectics of Orientalism in Early Modern Europe (2017), Réalités pseudonymes (2019), Victims of the Book: Reading and Masculinity in Fin-de-Siècle France (2019) et The Author as Cannibal: Rewriting in Francophone Literature as a Post-Colonial Genre (1969-1995) (2022). Dans nos programmes de doctorat, les thèses peuvent être rédigées en anglais ou en français.

Aide financière

Tous les étudiants admis à nos programmes reçoivent une exemption des frais d’inscription et une aide financière pendant 4 à 6 années ans sous forme de bourses d’études et de contrats d’enseignement ou d’assistant de recherche. Les étudiants ayant un contrat d’enseignement donnent généralement trois cours par an, afin d’approfondir leur formation pédagogique et de toucher un salaire permettant de vivre confortablement à Urbana-Champaign. Le département offre également une aide financière garantie pendant l’été, des séjours d’études en Europe et au Québec, un soutien financier pour présenter des communications à des colloques, et des périodes sans charge d’enseignement permettant aux étudiants de se consacrer à leurs recherches. Les étudiants qualifiés peuvent bénéficier de bourses prestigieuses décernées par l’Université de l’Illinois ou de bourses et financements externes. Les étudiants intéressés par la recherche proustienne et les humanités numériques peuvent présenter leur candidature au poste salarié d’assistant de recherche pour Corr-Proust, la nouvelle édition numérique de la correspondance de Marcel Proust (corr-proust.org).

L’Université de l’Illinois

Fondée en 1867 et située à environ 200 kilomètres au sud de Chicago, l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign est la plus grande université publique de l’état de l’Illinois, comptant près de 51 000 étudiants. Elle offre une atmosphère intellectuelle stimulante dans le cadre agréable d’une ville estudiantine. Au classement du Center for World University Rankings (cwur.org/2024.php), l’université est 22ème au niveau mondial et 17ème aux États-Unis. Elle est reconnue entre autres pour sa bibliothèque : ses plus de 13 millions de volumes en font la plus grande bibliothèque universitaire publique des États-Unis. Parmi ses riches collections se trouvent les fameuses archives Kolb-Proust (library.illinois.edu/rbx/kolbproust) auxquelles nos étudiants ont un accès direct.

Pour plus de renseignements, consultez : frit.illinois.edu/admissions/french-graduate-admissions/how-apply et frit.illinois.edu/admissions/french-graduate-admissions/graduate-admissions-faq.