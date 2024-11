Zhao Lihong, Métamorphose(s) (trad. Sonia Bressler)

Métamorphose(s) est le nouveau recueil du poète chinois Zhao Lihong, traduit en français par Sonia Bressler. Véritable plongée dans l’introspection et l’éclat éphémère de l’existence, cette œuvre invite à une exploration poétique de la mémoire, de l’amour et de l’âme humaine. Zhao Lihong, maître de la délicatesse poétique, révèle ici la beauté des métamorphoses intérieures, capturant dans chaque vers une part de l’invisible.

Dans Métamorphose(s), Zhao Lihong entraîne le lecteur dans une réflexion subtile et lumineuse sur les transformations de la vie. Les thèmes du souvenir, de la solitude et de l’infini s’entrelacent pour donner naissance à un univers poétique à la fois intime et universel. Des poèmes comme « Mémoire » ou « Synesthésie » abordent la fragilité du monde et des émotions, tandis que d’autres évoquent l’art de contempler le quotidien, transformant le banal en sublime.

—

Né en 1952 à Shanghai, Zhao Lihong est une figure majeure de la poésie chinoise contemporaine. Poète, prosateur et calligraphe, il est également directeur de l’Association des écrivains de Chine. Son œuvre, traduite dans de nombreuses langues, lui a valu des distinctions internationales, dont le prix de Smederevo et le prix de poésie Mihai Eminescu. Dans Métamorphose(s), il nous offre un recueil qui franchit les frontières pour toucher l’essence humaine avec une acuité universelle.